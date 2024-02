Xóchitl Gálvez critica declaraciones de AMLO contra transportistas

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez criticó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremeta en contra de los transportistas que solo piden seguridad, pues aseguró que los tacha de corruptos y oportunistas.

“El Presidente injurió a los transportistas que protestan contra la inseguridad, los llamó oportunistas y corruptos. Desgraciadamente tiene el habito de insultar a los ciudadanos que protestan; pues los transportistas son personas que solo desean hacer su trabajo, mientras que su corcholata no va a tocar el tema, aunque insista en que el país está bien. Las carreteras del país están en mal estado y son territorio de la delincuencia”, explicó Xóchitl Gálvez en conferencia.

El Presidente injurió a transportistas que protestan por la inseguridad. Los llamó: “conservadores”, “oportunistas” y “corruptos”.



Ellos tienen miedo a los balazos de los delincuentes y la extorsión de los pocos Guardias que encuentran en las carreteras.



¡Basta de echarle la… pic.twitter.com/hwqDGccGlx — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 16, 2024

Xóchitl Gálvez dijo que los transportistas tienen miedo a los balazos y extorsiones, ya que es cada vez más común los delitos en su contra. Además, detalló que datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) indican que en 2023 ocurrieron 765 hechos violentos en las carreteras del país cada mes, lo que significa 25 delitos diarios

Xóchitl Gálvez indicó que los robos generan pérdidas por 19 millones de pesos diarios, pero cuestionó que el Gobierno federal desea crear nuevos empleos, cuando a los transportistas les roban sus productos.

“En septiembre pasado dijimos que había bolsas de dinero sospechosas, se supone que habían asignado 11 mil millones de pesos para mantenimiento de carreteras, pero esta semana nos enteramos de un oficio de Comunicaciones y Transportes que reserva el dinero y no lo puede gastar; de hecho, ya cancelaron los contratos con empresas”, explicó Xóchitl Gálvez.

El candidato Presidente @lopezobrador_ insulta a todo ciudadano que protestan o no piensan como él. La verdad es que muchas de las carreteras del país son territorio de la delincuencia. Conferencia de la Verdad del 16 de febrero. #LaMañaNeta https://t.co/O2YjT3FFjn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 16, 2024

Xóchitl Gálvez Ruíz reprochó las declaraciones del Ejecutivo, en el que detalla que se les está recibiendo en la Secretaría de Gobernación (Segob) y los critica por hacerlo en épocas electorales.

Por ello, expresó su apoyo para los transportistas y lamentó el fallecimiento de dos mujeres que vendían pollo y que fueron asesinadas por no pagar extorsión.

Xóchitl Gálvez aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo, por ello no quiere debatir, aunque la invitación siga abierta.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador me tiene miedo y por ello no va a debatir. Sigue abierta la invitación, desafortunadamente la candidata de Morena no le dio permiso de debatir, a pesar de que el INE dijo que no estaban prohibidos los debates en los medios, para contrastar temas como salud, educación o seguridad. En ningún gobierno se había restringido tanto la matricula educativa y por ello nos preguntamos qué está pasando”, explicó.

Respecto a las acusaciones de Morena en contra de la oposición que refieren que son los verdaderos cómplices de los grupos del crimen organizado, dijo que en su reciente visita a Estados Unidos hay una carta que enviaron los legisladores al Departamento de Estado para que se aclare el tema del huachicol de la gasolina, debido a que ellos registran las exportaciones de gasolina y del lado mexicano las importaciones, por ello hay un diferendo que calcula que se ha dejado de pagar 80 mil millones de pesos de IEPS.

“Allá están investigando ese caso, pues pasan pipas vacías, pero están llenas. Ese era el negocio de Carmona (Sergio Angulo) y a quien se le vio en sus aviones fue a Mario Delgado, así como en sus camionetas. Si el Presidente quiere de verdad combatir la corrupción, que investigue el caso y puede tener 80 mil millones de pesos más, para que compre medicinas”, dijo.

Respecto a las declaraciones del jefe de “Los Ardillos” en los que aseguran apoyaron a López Obrador desde 2006, así como a la alcaldesa de Chilpancingo refirió que es una acusación extremadamente delicada, pues ella insistió en que haga una denuncia para limpiar su nombre, pero indicó que no ha emprendido acciones legales.

“Pero ante esta nueva acusación que dice que le entregaron dinero, incluso da el nombre de la persona que le dio el dinero, el Presidente está obligado a abrir una investigación, contrastar las declaraciones entre los delincuentes. Lo invitaría a que denuncie ante la FGR estas acusaciones de Los Ardillos”, dijo.

Señaló que la oposición no tiene nada que ver con las declaraciones del grupo criminal, aunque aseveró que en Guerrero hay partes tomadas por el narcotráfico y por ende, no es extraña la reunión con la alcaldesa de Chilpancingo, pues aseveró que hay funcionarios públicos de Morena que son delincuentes y que están vestidos de funcionarios públicos

“A nosotros nos traen en la mira, en cambio allá no investigan nada; por ello se debe abrir una investigación inmediata para que limpie su nombre. El Presidente está obligado a decir quien financió sus acciones, por ejemplo, el plantón de Reforma”, agregó.

