Xóchitl Gálvez exhorta a AMLO a no retirar bandera del Zócalo durante marcha Marea Rosa

La candidata presidencial por la coalición Va por México Xóchitl Gálvez exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador no retirar la bandera nacional de la plancha del Zócalo este 19 de mayo, día en el que grupos de la sociedad civil se manifestarán en la plaza pública.

A través de una carta dirigida al presidente, Gálvez Ruiz pidió que “se coloque la Bandera Nacional en el Zócalo, como todos los domingos, para la concentración cívica del próximo 19 de mayo”.

Carta de Xóchitl Gálvez. Foto: Especial

Lo anterior, explicó, con relación a que en concentraciones anteriores no se ha colocado el lábaro patrio en el Zócalo.

“En concentraciones cívicas anteriores, se ha dado la orden de no colocar la Bandera Nacional de la Plaza de la Constitución. Me permito recordarle que el Zócalo es una plaza pública y nuestra Bandera Nacional es el símbolo más importante de unidad nacional. La Bandera no puede ser patrimonio de una persona o un movimiento político”, explica en el documento.

“La Bandera Nacional y sus colores nos pertenecen a todas y todos los mexicanos”, dijo la candidata.

Este domingo, más de 140 organizaciones de la sociedad civil coordinadas por Unidos convocaron a la sociedad civil a manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México para defender la democracia y apoyar las candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por México.

am