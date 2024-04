Xóchitl Gálvez: “INE debe garantizar voto fuera de México”

La candidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó que el Instituto Nacional Electoral declarara como improcedentes, por diferentes motivos, 39 mil 724 solicitudes de registro de voto de mexicanos en el extranjero.

El INE explicó que estos connacionales con irregularidades en su firma y comprobantes de domicilio, principalmente, pueden contactar a la autoridad electoral a más tardar el 5 de mayo para aclarar su situación y solicitar de nueva cuenta su registro a la lista nominal del electorado en el extranjero, en la modalidad específica que habían elegido.

De por sí fue complicado darse de alta. Fue toda una historia que se pudiera andar de alta, fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector. Fue muy difícil inscribirse y ahora que lo hicieron le quieren negar el registro a 40 mil personas , declaró Gálvez Ruíz.

Ante las dudas y críticas que ha generado el tema, el INE aclaró que esos 39 mil mexicanos con problemas en su solicitud, si podrán votar en territorio nacional con su credencial tramitada en México, o bien, en las casillas especiales que se instalarán en las 23 sedes consulares de Estados Unidos, Canadá, España y Francia.

La verdad es que se pasa el INE, ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos de los que nos sentimos orgullosos, el presidente siempre dice que son no héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó , sostuvo la candidata.

Xóchitl Gálvez confía en que el Instituto Nacional Electoral resolverá el tema, porque, dijo, muchos de esos 39 mil 724 mexicanos con solicitud rechazada, piensan votar por ella.

Pues por eso digo, por eso digo muchos de ellos indudablemente van a votar por mí , concluyó.

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD tuvo actividades en Chihuahua. En su primera reunión con simpatizantes, principalmente priistas y panistas en el municipio de Camargo, escuchó las preocupaciones de agricultores, ganaderos y empresarios que han tenido problemas por la intensa sequía que azota al norte de México.

Al tomar la palabra, la candidata criticó que el gobierno federal no ha otorgado apoyos a los afectados.

No se ha querido declarar el desastre por sequía y por lo tanto no hay recursos para apoyar a los agricultores que han perdido sus cosechas, otros que no van a poder sembrar y aquí el tema del agua es encontrar una solución porque mandar el agua hacia Tamaulipas para que se evaporara era un error grandísimo , declaró.

Xóchitl Gálvez también explicó que su propuesta, en caso de que se convierta en la primera mujer presidenta de México, es buscar a Estados Unidos para modernizar los convenios de agua que existen entre los dos países, así como dotar al campo de tecnología que haga más eficiente el consumo de agua.

“Entonces creo que lo que tenemos que trabajar es cómo tecnificamos el campo, cómo hacemos un manejo distinto del agua y cómo nos sentamos con Estados Unidos para replantear ese acuerdo, porque ya no hay agua, no ha llovido y la zona de Chihuahua pues no puede dejar a sus productores sin producir alimentos. Aquí se produce muchísimo alimento que es indispensable para el crecimiento de nuestro país y para alimentar a nuestro país”, sostuvo.

En sus diferentes eventos por Chihuahua, Xóchitl Gálvez advirtió que en la Sierra Tarahumara hay un problema grave por falta de alimentos, que el actual gobierno no ha atendido.

Porque parece que el Gobierno Federal ni sus luces, ojalá se entere el Presidente que la Sierra Tarahumara está sufriendo una de las peores sequías en muchas décadas y ahí es a donde harían falta programas alimentarios que este gobierno quitó. Este gobierno quitó un programa que permitía a las mujeres de la Sierra Tarahumara tener acceso a alimentos , concluyó.

DMGS