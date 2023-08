Xóchitl Gálvez insiste en verificar firmas para que los de 'enfrente' no metan 'mano negra'

Xóchitl Gálvez Ruiz insistió al Comité Organizador del Frente Amplio por México que verifique la presunta captura irregular de firmas para evitar que los de “enfrente” metan “mano negra” en el proceso para elegir al responsable de construir la alianza opositora.

En conferencia de prensa en Nuevo León, puntualizó que no hace acusaciones en contra de sus compañeros del frente, sino que le preocupa porque desde Palacio Nacional la traen “entre ceja y ceja”, por lo que se debe revisar que nadie quiera descarrilar el trabajo que realizan en la oposición.

“Yo no acuso a nadie, yo no digo quién fue, es que estas credenciales que se capturaron sí tengan la prueba de vida, que la foto de la credencial sí corresponda y que no sea blanco y negro la foto, porque entonces quiere decir que la sacaron de un padrón, entonces nada más que investiguen, porque hay la posibilidad de que los de enfrente se quieran meter a un proceso para descarrilarlo y esa era mi intención.

“Yo voy a acatar lo que diga el comité organizador y ya dijo que va a hacer la verificación, eso era lo que quería, que se haga la verificación para que no vaya a haber ahí mano negra, sobre todo cuando desde Palacio Nacional me traen entre ceja y ceja porque sus corcholatas son muy aburridas, no levantan y acá su servidora va, de alguna manera, caminando bien, y eso le enojó al presidente”, manifestó.

La senadora del PAN también se refirió al amparo que le otorgó un juez, mediante el cual le ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador bajar y evitar todas las menciones sobre su persona, y dijo que no tiene que emprender acciones en contra del juzgador ni contra los magistrados, sino cumplir con la ley: “El juez tiene razón porque está aplicando la ley y si los magistrados confirman la sentencia por qué amenazar a los magistrados, está enloquecido”, consideró.

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México retó al titular del Ejecutivo federal a no andar de “perdona vidas”, por lo que dijo que la denuncie si tiene pruebas contra ella.

“El presidente se equivocó, cometió un delito al hacer publica información privada, insisto, que no me perdone la vida, si el cree que yo cometí algún delito que me denuncie y que sea la autoridad que investigue, que le pida al banco, que le pida al SAT la información de mis empresas, pero cuando le entregaron a él la información, él debió haber dicho ‘señores, esta información es privada y confidencial y la ley me impide hacerla pública’, porque es el presidente”, remarcó.

Ante el cuestionamiento sobre las declaraciones de Jorge Luis Preciado, Gálvez remarcó que él debería tener “la valentía de reconocer que encabezo las encuestas y que tengo medio millón de firmas, nadie me regaló lo que tengo, por qué no reconocer a una mujer su trabajo, si voy a ser la elegida es por eso”.

