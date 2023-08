Xóchitl Gálvez lamenta que información de libros de texto se haya reservado por años

La aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, lamentó que el Gobierno federal haya reservado por cinco años la información de la elaboración de los libros de texto gratuitos, por lo que reprochó que según las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenían nada que ocultar.

“Las cosas se deben hacer conforme a la ley, el tema de los libros de texto es que no se siguió un procedimiento adecuado de consulta, que ahora se pretende hacer. Es muy delicado que la información esté reservada por cinco años, si no tienen nada que ocultar”, dijo.

A su llegada al municipio de Tampico, Tamaulipas, sostuvo que le preocupa la ausencia de enseñanza de matemáticas, debido a que su aprendizaje constante estructura la mente para resolver problemas.

“Sí me preocupa a mí la parte de matemáticas porque el futuro está basado en el tema de la tecnología e inteligencia artificial, y dicen que las matemáticas no son esenciales, pero éstas estructuran la mente. Tú no te das cuenta que resolver ecuaciones diferenciales hace que tu mente se estructure de cierta manera que te permite resolver problemas”, agregó.

Señaló que es sumamente importante la enseñanza de las matemáticas para preparar a los niños y jóvenes para su desarrollo a futuro.

Xóchitl Gálvez mencionó que otra de sus preocupaciones es que no se respete el estado de derecho, tras los constantes ataques que ha tenido del Ejecutivo hacia su persona ya que no ha querido respetar los llamados de los órganos electorales.

