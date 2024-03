Xóchitl Gálvez pide al INE campaña de información para la neutralidad de programas sociales.

La candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, formalizó una petición al INE para que el órgano electoral inicie una campaña en los medios de comunicación, donde informe que los programas sociales del gobierno federal no pertenecen a ningún partido político.

Gálvez Ruiz expuso que su iniciativa es para que se deje de coaccionar el voto con amenazas de que desaparecerán los programas sociales actuales, si ella gana las elecciones del 02 de junio.

“Pero, el tema de fondo es esta aseveración, esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales, ya preparando terreno como lo ha hecho con otros candidatos para que la gente le agarre a uno odio, coraje y esa mentira la han repetido por todo México. Los Servidores de la Nación van casa por casa diciéndole a la gente que, si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales”, declaró

En su casa de campaña en la ciudad de México, la aspirante presidencial de oposición informó que el mensaje del INE para televisión, radio, redes sociales y prensa escrita, debe especificar que los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del Gobierno, no pertenecen a ningún partido político, son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto.

“También les vamos a pedir a todos nuestros candidatos de todos los gobiernos estatales que hagan esta misma solicitud ante los consejos locales para que podamos realmente evitar que los programas sociales sigan usándose como una coacción del voto”, sostuvo en su habitual encuentro con los medios de comunicación.

La candidata del PAN, PRI y PRD, dio a conocer una carta que envió a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, donde realiza la solicitud formal de la iniciativa de campaña de información y pide una reunión urgente con ella y los otros diez consejeros electorales.

La misiva aclara que su petición es con la finalidad de preservar los principios de equidad, imparcialidad y del voto libre e informado en la presente contienda electoral. El documento mostrado a los medios de comunicación que cubren su campaña presidencial, exhibió un sello de recibido de la presidencia del Consejo General del INE con fecha del 27 de marzo a las 11:05 horas.

“Entonces yo creo que sí va a ser factible una campaña de ese tipo por parte del INE que le va a dar mucha certeza y claridad a la elección, porque de verdad, la manera en que están extorsionando a la gente con la amenaza de quitarle los programas sociales”, declaró

Xóchitl Gálvez reiteró que uno de sus principales ejes de gobierno es que mantendrá y en algunos casos, incrementará los apoyos económicos que se entregan en los diversos programas sociales que ya existen y que nadie puede quitar, porque, dijo, su permanencia quedó plasmada en diversas leyes.

“Ningún partido puede quitarte los programas sociales. Son Tuyos, Los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos,” aclaró.

La candidata expuso que sólo de parte de la Secretaría del Bienestar Federal, se tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos para que los servidores de la nación acudan casa por casa a hacer campaña en prejuicio de la coalición "Fuerza y Corazón por México".

En otros temas, Xóchitl Gálvez hizo un pronunciamiento al cumplirse un año del incendio del Centro de Detención Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes. Por estos hechos ninguna persona está en prisión.

“El único responsable de este tema es el titular del Instituto Nacional de Migración y a ese personaje pues simplemente no se le está investigando, Y el titular de migración, pues no, ni siquiera después de que se presentó a declarar no hay ninguna, pues ninguna vinculación a proceso de ningún tipo y se murieron 40 personas, pero este gobierno ya no le importa la muerte de nadie”, consideró la aspirante presidencial a la pregunta expresa sobre el tema migratorio.

En la conferencia Sin Miedo a la Verdad se abordó la situación de los 116 incendios forestales activos en México, de los cuales, 24 son en Áreas Naturales Protegidas. Xóchitl Gálvez denunció que no hay recursos públicos en el gobierno federal, a través del Fonden, para este tipo de emergencias.

“Hoy no tenemos con qué combatir los incendios forestales, las brigadas de incendios forestales han sido reducidas al mínimo”, concluyó.

El exgobernador priísta de Oaxaca, hoy aspirante a senador por Morena, Alejandro Murat acudió a la casa de campaña de la candidata presidencial en la ciudad de México, durante su conferencia de prensa matutina. Su visita, declaró, fue para pedir derecho de replica a las criticas que ha recibido de Xóchitl Gálvez. Al político oaxaqueño se le negó acceso y se retiró.

JVR