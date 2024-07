Xóchitl Gálvez pide una nueva fecha para audiencia

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruíz aclaró que al no ajustarse a las reglas, pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una nueva fecha para su audiencia.

Lo anterior, luego de que la legisladora no se presentó al TEPJF a desahogar pruebas contra la elección presidencial y que esta se invalide.

“Ante la decisión del Tribunal de no ajustarse a las reglas que ellos mismos establecieron, he solicitado una nueva fecha de audiencia. El TEPJF viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro, sin que se cumpliera el acuerdo”, sentenció en sus redes.

Aclaro: las pruebas fueron entregadas con el documento que presenté en el @TEPJF_informa hace semanas.



Señaló que las pruebas fueron entregadas con el documento que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las reacciones en redes

Ante la comunicación que estableció Xóchitl Gálvez en sus redes sociales, las muestras de apoyo no se hicieron esperar, pues recibió diversos comentarios en donde le hacían sentir que estaban con ella en este proceso.

"No te detengas, Xóchitl"; "Estamos contigo, mi querida Xóchitl, sabes que cuentas con nosotros para seguir en la lucha. No nos detendrán"; "Maestra Xóchitl, hay que hacer más ruido, aún hay gente que no nos sentimos representados y usted es hasta ahora la opción para esta resistencia", fueron algunos de los comentarios que Gálvez recibió ante su publicación en redes.

