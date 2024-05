Xóchitl Gálvez promete que atacará extorsión contra agricultores.

En una reunión con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a que, durante su gobierno, no hará una política pública para el campo a espaldas de los productores.

En el encuentro, que se realizó en la Ciudad de México, asistieron productores agrícolas, ganaderos, lecheros, avicultores, pesqueros y porcicultores, quienes demandaron mejores esquemas de financiamiento, solución al problema del agua, la inseguridad y las extorsiones que viven a diario.

En su mensaje, la ingeniera lamentó que en sus recorridos por el país se enteró de asesinatos a agricultores como en Colima y el cobro de piso a campesinos en Texcapilla, Estado de México, entre otros ilícitos.

Por eso, enfatizó, no le va a temblar la mano para aplicar la ley, no se va a aliar con los delincuentes, no irá a saludar a la mamá del Chapo y el Ejército recuperará su capacidad de atender la seguridad nacional.

“Le vamos a meter al tema de la inseguridad, tengan la certeza. Es lamentable el cobro de piso a los productores. Es lamentable ya la participación del crimen organizado en Sinaloa, en los módulos de riego. Todas esas cosas son preocupantes, la permanente extorsión, la amenaza, robo y secuestro”, dijo.

Xóchitl Gálvez dice que recuperará los seguros, las coberturas, la agricultura por contrato

Explicó que en su sexenio recuperará los seguros, las coberturas, la agricultura por contrato y el financiamiento a precios bajos. “Van a tener una presidenta que cree en el desarrollo económico, que cree en la riqueza, pero que también está convencida de la justicia social, de que la gente que menos tiene, tiene que salir adelante”, enfatizó.

En el tema del agua, explicó que tiene tres vertientes: necesitamos agua en la industria, necesitamos agua en el campo y necesitamos agua en las ciudades, pero lo que tenemos que hacer es entender el ciclo del agua, tratar el 100 por ciento de agua que sale de las industrias y tecnificar el campo.

Gálvez Ruiz recalcó que quiere un México donde los pobres salgan de la pobreza, donde exista una clase media fuerte, pero se necesitan tres compromisos: educación, salud y generación de empleos.

