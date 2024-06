Elecciones 2024

Xóchitl Gálvez reconoce derrota en elección contra Sheinbaum; 'no vamos a permitir que se atente contra la democracia' Xóchitl Gálvez reconoció que los resultados de la elección contra Claudia Sheinbaum no le favorecen, sin embargo, afirmó que hacia adelante no va a permitir que se atente contra la democracia