Caso de la Ministra Yasmín Esquivel ha sido “inflado”, dice López Obrador

El caso de la Ministra Yasmín Esquivel se ha “inflado” casi al mismo nivel de Genaro García Luna, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, no pasada nada, como cuando Calderón se robó la presidencia; hubo un gran plagio por el robo de la presidencia y no se quejó nadie, nada más nosotros, los periodistas no dijeron nada. Lo de la Ministra Esquivel lo han inflado, o sea casi está al nivel de García Luna”, denunció el Presidente.

Esperarán a la resolución de las autoridades

Reiteró que es un asunto que no le corresponde al Ejecutivo Federal resolverlo, por lo que pidió esperar a que las autoridades pertinentes emitan una opinión al respecto.

“En el caso de la Ministra Esquivel es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros; vamos a esperar a lo que resuelva la UNAM, el MP, por eso lo que resuelvan las autoridades, se analiza si a nosotros nos toca tomar una decisión, pero es un asunto politiquero”, acusó el mandatario.

Recordó el caso de Medina Mora

López Obrador narró que el cese del anterior Ministro, Eduardo Medina Mora, se originó por una investigación que llevaba a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que se descubrieron movimientos irregulares en cuentas del exministro al extranjero.

“El caso de Medina Mora, de repente, me pide el presidente de la Corte que querían hablar conmigo porque éste había decidido renunciar y que querían informarme, entonces fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que por sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté si había denuncias y me dijeron que no, creo había algo de depósitos en la UIF y me entregó la renuncia y a mí me correspondía proponer, y mandé una terna”, abundó.

Sin embargo, el presidente reconoció que desconoce si a pesar de las irregularidades detectadas, la investigación siguió adelante.