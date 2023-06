¡Al Zócalo! AMLO reitera convocatoria para asistir el sábado; 'la vamos a pasar requetebién', asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos a que lo acompañen en el festejo del próximo sábado por los cinco años de su triunfo electoral, porque dijo que se la van a pasar requetebién.

Señaló que es motivo de celebración el hecho de que ganó sin el apoyo de la oligarquía y de los medios, pero con el respaldo de la población, por lo que pidió que lo acompañen en el Zócalo para festejar.

“Tenemos que celebrar el sábado, todos, los invito, el sábado todos a la plaza, al Zócalo, todos a las cinco de la tarde, me han confirmado muchos que quieren venir, pero no vayan a dejar de asistir, les invito todos los simpatizantes, es nuestra fiesta, es nuestra celebración, porque logramos algo extraordinario, excepcional, entre todos, desde abajo, sin el apoyo de la oligarquía, de los medios, de los intelectuales orgánicos, lo logramos con el apoyo del pueblo, porque el pueblo es mucha pieza.

“Estamos demostrando que sólo el pueblo puede salvar al pueblo, que con el pueblo todo, sin el pueblo nada, es una política nueva, es algo que no alcanzan a concebir siquiera nuestros adversarios, porque por siglos la política era asunto de los políticos, de una minoría, no existía para ellos el pueblo y ahora el pueblo es el que manda, el pueblo está empoderado, entonces cómo no vamos a celebrar, los invito a todos, quiero que estemos todos el sábado, a las cinco de la tarde y esperemos que no llueva, la vamos a pasar muy bien, requetebién, va a haber música”, expresó.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 28 de junio de 2023 https://t.co/PQ55mLmeE8 — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 28, 2023

Por otra parte, López Obrador aseguró que México no había vivido una etapa de auténtica democracia hasta que él llegó a la Presidencia de la República.

Durante su conferencia mañanera fue cuestionado sobre el incremento de la violencia y la polarización durante el periodo de mayor democracia en el país, respecto a lo que evitó precisar el tema y comentó que en los periodos anteriores primero hubo un partido hegemónico y posteriormente una etapa de “gatopardismo” en la que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo para simular un cambio.

“Yo no creo que de los 90 para acá haya habido democracia, creo que de los 90 para acá hubo una gran simulación, lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas cambian para seguir igual. El régimen posrevolucionario con un partido único a través del tiempo, de muchos años, entró en un proceso de desgaste y había que renovar el sistema político, simulando de que íbamos a entrar a una democracia con la fachada, el rostro de la alternancia en el poder, esto lo comenzó Salinas, en contubernio con el PAN, y por eso después del 88, exactamente en los 90 que tú señalas empezaron a darse concertacesiones arriba, surgió el PRIAN y permitieron por primera vez que ganara el PAN en Baja California”, manifestó.

El mandatario federal refirió que la llegada de Vicente Fox a la Presidencia sólo fue un acuerdo entre los mismos grupos encabezados por Carlos Salinas, por lo que aseguró que la democracia llegó con él.

“No hubo ningún cambio, siguieron mandando los mismos, la oligarquía, es hasta que llegamos nosotros, porque el pueblo así lo decidió, que hay un gobierno que representa a la mayoría de los mexicanos, que no está al servicio de la oligarquía, por eso tenemos a esta oposición, y a eso le llaman polarización, pues no, es que en los hechos, de verdad, vivamos en una democracia”, aseveró.

López Obrador reiteró que le robaron la Presidencia en 2006 y 2012 y ratificó su reconocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto por no ceder a las presiones que, dijo, le hicieron para frenar el avance de su movimiento en los comicios de 2018.