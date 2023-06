AMLO advierte sobre 'infiltrados' en festejo del 1 de julio; insiste en que no haya apoyo a 'corcholatas'

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que le pidió a los gobernadores de Morena que en la celebración del 1 de julio no vayan a llevar porras para las 'corcholatas', en quienes mostró su confianza de que actuarán con responsabilidad.

Sin embargo, dijo que prefería insistir en este llamado para que quede claro que el evento que realizará en el Zócalo no sea utilizado para politiquería y para que todos estén advertidos ante posibles infiltrados, como la gente de Claudio X. González.

"Afortunadamente, mis hermanos y mi hermana, los que están en ese asunto, (las corcholatas) son gente seria, son muy responsables, pero de todas maneras no vayan a salir algunos salameros, ya ven que siempre hay los que quieren quedar bien, o ahora que están de moda los publicistas, que no hay que hacerles caso", dijo durante su conferencia de prensa.

El presidente destacó que "no vaya a ser que quiera meter infiltrados Claudio (X. González) y se conviertan, ya ven cómo se vuelven feministas, ambientalistas, demócratas y de todo, se disfrazan, entonces vale más decirle a la gente que vamos a conmemorar el triunfo de al transformación, el inicio de la Cuarta Transformación", manifestó.

El presidente López Obrador comentó que de eso platicó con los mandatarios de la 4T durante la reunión que sostuvo con ellos el miércoles, y precisó que no convocó a los de otras fuerzas políticas para no meterlos en un predicamento .

"Están invitados todos, nada más que no haya politiquería, ahora que están las encuestas, que no vayan a ir a echar porra, a aplaudir más o, lo peor, a ofender a otros, no, es la conmemoración del triunfo por la transformación de México", subrayó.

Y añadió que "eso está por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea, todos están invitados, nada más que no puede actuarse de manera oportunista, querer sacar raja, esas cosas que no tienen nada que ver con un movimiento de transformación que tiene como objetivo principal sacar adelante a nuestro pueblo en especial a los más necesitados, a los más pobres".

