Con un Zócalo repleto y pintado de playeras rosas, inician mensajes en apoyo al INE

Con una plancha del Zócalo llena, y pintada de playeras rosas que portan los miles de asistentes, iniciaron este domingo los discursos de quienes son los oradores principales del evento en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pasadas las 11:00 horas, el Zócalo ya se veía lleno de personas que apoyan al instituto electoral.

La primera oradora fue Beatriz Pagés, quien reiteró all inicio que el "INE no se toca".

“Estamos aquí para exigir una y mil veces más, el INE no se toca, nuestro voto no se roba y para decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades.

"Aquí sólo hay hombres y mujeres de conciencia libre, no tenemos miedo, no tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos, no querían que viniéramos, pero aquí estamos”, sostuvo.

Beatriz Pagés durante su discurso en defensa del INE Foto: Especial

Y posteriomente, afirmó que los ahí reunidos no callarán, porque de lo contrario, serían cómplices de un crimen de Estado.

“Callar nos haría cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia. Buscan facilitar una ruta a una dictadura electoral, se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder y hoy, hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir”, señala Beatriz Pagés.

Imagen de la Plaza de la Constitución. Foto: Eduardo Cabrera.

El Plan B de la Reforma Electoral es la crónica de un fraude anunciado. Pregunto o nos preguntamos, ¿queremos un México sin INE?, cuestionó Beatriz Pagés.

-Noooo, respondieron los ciudadanos asistentes al Zócalo.

–¿Queremos un México donde un sastre lo confeccione a la medida para coser su sastre a la silla del poder?, agregó Pagés.

-Noooo, insistieron.

Beatriz Pagés puntualizó:

Queremos, continuó, tener la certeza de que nuestro voto será respetado o preferimos el veneno de la duda, de la trampa y de la violencia política.

"Si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades”, agregó.

“Ciudadanos y fuerzas opositoras, tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país, nadie, absolutamente nadie debe quedar al margen de una lucha que no admite mezquindades, atrevámonos a salvar a la política con la ciudadanización de la política”, sostuvo Beatriz Pagés en su discurso.

“Libertad que no se ejerce es libertad que se pierde, defendamos nuestra libertad. No queremos un país encadenado a ideologías totalitarias. Esta magna concentración es una victoria más de la ciudadanía en marcha, reconozcamos nuestros triunfos, tomemos conciencia de nuestro poder. En 2021 impedimos que la maquinaria del oficialismo arrasar el Congreso. El 13 de noviembre pidamos de rosa el país. En el 24 abramos con nuestro voto las llaves y la puerta de la libertad, vayamos por los abstencionistas, por los decepcionados y arrepentidos. No aceptamos odio por consigna”, apuntó Beatriz Pagés.

José Ramón Cossío... pluralidad del país

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que quienes participan en la manifestación en defensa del INE no sólo asisten a ocupar el Zócalo sino que están en la Plaza de la Constitución, el espacio físico que alude la estructura jurídica que alude a la pluralidad del país.

José Ramón Cossío durante su participación en concentración en defensa del INE. Foto: Especial

El ministro en retiro se refirió a los señalamientos y ofensas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en contra de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que no respalden el Plan B.

“En este momento, la SCJN conoce ya de diversos juicios en los que se han impugnado dos leyes del proyecto de apropiación de los órganos electorales. Con la publicación de las nuevas leyes seguramente se presentarán muchas otras demandas.

“Seguramente es frente a esta posibilidad que desde hace días se han incrementado las críticas a la SCJN, el Presidente y sus colaboradores han denostado a sus integrantes ante la posibilidad de que declaren total o parcialmente sus reformas electorales, ha dicho que la corrupción de los ministros quedará evidenciada si invalidan sus reformas. El Presidente ha dicho que los ministros serán hipócritas si declaran la invalidez de sus reformas, serán hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes, señaló.

José Ramón Cossío apuntó que no encontraba el modo en el que los ministros podían declarar la constitucionalidad del Plan B y señaló que mientras el Presidente había emitido tantas descalificaciones, ahora los que participaban en esta manifestación querían hablarles con respeto.

“Hasta ahora, los ministros sólo han escuchado las palabras ofensivas del Presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarle con otro lenguaje, con el lenguaje del respeto y la confianza de los demócratas, queremos decirles, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad para preservar la vida democrática del país”, declaró.

Precisó que una vez que Suprema Corte resuelva sobre el Plan B no significa que decida sobre el voto de los mexicanos y que, además, a partir de ese momento tendrán que trabajar en una agenda ciudadana por el país.

“Cuando la SCJN determine la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas conoceremos la regla de la contienda para obtener el voto público, es importante que en ningún momento perdamos de vista que la Suprema Corte va a determinar cómo emitiremos nuestro voto, de la suma de nuestras participaciones surgirá la composición de los órganos políticos y de ellos las normas que regularán nuestras conductas, los ministros sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone, el resto es tarea de nosotros”, concluyó.

