Persiste en EU carrera igualada en recta final

Con la cercanía de la elección aumenta la incertidumbre sobre el resultado del 5 de noviembre con apretados márgenes en estados clave, por lo que los contendientes aprovechan este último impulso en el fin de semana de cierre.

Una nueva encuesta del diario New York Times/Sienna demuestra que el empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump aún no se rompe ante seis entidades justas con el empate en Michigan, ventajas para la vicepresidenta en Carolina del Norte y Wisconsin, mientras el rival lidera por un punto Pensilvania, Nevada y Georgia, en donde estuvo ayer.

Pero destaca que en Arizona la diferencia es de tres puntos para el conservador, aún dentro del margen de error de 3.5, lo que hace difícil adelantar cómo se dividirán los colegios electorales.

Gráfico

Sin embargo, políticos, expertos y la prensa advierten que no pueden descartar ninguna sorpresa para la noche de mañana, por lo que concentran sus últimos actos en zonas decisivas para saber quién será el sucesor de Joe Biden como su último intento de atraer a indecisos al exponer sus marcadas diferencias en propuestas económicas, de migración y en torno al aborto. Escenario en el que republicanos no se confían, pues admiten que no hay nada seguro, incluso un funcionario de la campaña del exmandatario dijo a medios de EU que Carolina del Norte “podría morderte el trasero”, al adelantarse a una posible derrota ante la demócrata.

Cabe destacar que en la potencia ya votaron anticipadamente 75 millones de personas, según medios, cerca del récord de 100 millones en 2020 cuando la disputa fue entre el empresario y Joe Biden; al adelanto se sumó la exfiscal al revelar que emitió su decisión en California luego de participar en una misa en la que destacó que tienen la posibilidad de sanar la división, un doble mensaje a su oponente.

Mi voto está de camino hacia California y voy a confiar en el sistema, en que llegará Kamala Harris, Vicepresidenta de EU y aspirante a la presidencia



La vicepresidenta indicó que dos días antes de la cita histórica envió el sobre con la confianza de que “llegará”, franca alusión al conservador, quien agita el panorama electoral al poner en duda el voto por correo y lanzar acusaciones de presuntas anomalías, exponiendo su preocupación en el terreno electoral, lo que recuerda que hace cuatro años recurrió a denuncias de un fraude para exhibir una supuesta campaña para evitar su reelección.

Y ayer reanudó la confrontación con ataques contra la rival para denostarla, pues ahora la tachó de “corrupta” e “incompetente”, igual que el Ejecutivo federal, y dijo que si él gana esta semana corregirá el rumbo para “enderezar” a EU.