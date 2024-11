Donald Trump celebra victoria en elecciones de EU; pronostica una ‘era dorada’ en segundo periodo como Presidente

Elecciones EU 2024 — Al aventajar los comicios de Estados Unidos, Donald Trump se declaró victorioso de la jornada electoral de este 5 de noviembre, con lo que regresaría a la Casa Blanca para un segundo mandato, ahora como el presidente número 47 en la historia de la nación norteamericana.

Desde Palm Beach, en Florida, donde fue recibido con vítores y aplausos, el abanderado del Partido Republicano celebró su victoria política y afirmó que “ayudará a sanar" a Estados Unidos en lo que, consideró, será una “era dorada” para la nación norteamericana.

Donald Trump celebró su triunfo junto s su compañero de fórmula en Palm Beach, Florida. Foto: Reuters

JD Vance avizora el “mayor regreso económico en la historia de Estados Unidos“

Tras agradecer a su familia, Donald Trump también aprovechó para reconocer a su compañero de fórmula, JD Vance, a quien calificó como un “luchador”.

En su participación, Vance enfatizó que tras el “mayor regreso político en la historia de Estados Unidos“, en la próxima administración, la dupla va a liderar ”el más grande regreso económico en la historia de los Estados Unidos".

JD Vance, compañero de fórmula de Donald Trump. Foto: Reuters

Trump: su propósito, “salvar” a EU

Aunque en esta ocasión matizó su discurso, Trump insistió en una de sus principales propuestas de campaña: la regularización migratoria en la frontera con México.

“Este día será recordado como el día que los estadounidenses recuperaron su país", sentenció, para luego recordar el atentado en su contra durante un mitin en Pensilvania.

“Mucha gente me ha dicho que Dios me perdonó la vida por una razón, y esa razón era salvar a nuestro país y restaurar la grandeza de Estados Unidos . Ahora vamos a cumplir esa misión juntos. La tarea no será fácil, pero pondré toda onza de energía y pelear con el alma por el trabajo que ustedes me encargaron, el más importante del mundo“, subrayó Donald Trump.

¿Cuántos estados ha ganado Donald Trump?

Antes de la media noche del martes 5 de noviembre, el Partido Republicano y su abanderado, Donald Trump, habían ganado 25 estados, con 246 de los 270 votos del Colegio Electoral que se necesitan para ganar la presidencia de los Estados Unidos.

En tanto, alrededor de las 01:10 horas de este miércoles 6 de noviembre, Pensilvania, uno de los estados claves para definir las elecciones presidenciales, se volcó por el Partido Republicano. Con ello, otorgó al magnate de 78 años 19 votos electorales más, para un total de 265 .

Con ello, se posicionó a sólo cinco votos de afianzarse como el presidente número 47 de los Estados Unidos .

Así, Donald Trump perfila volver a la Casa Blanca, algo que no ocurría desde Grover Cleveland en las elecciones de 1892.

Republicanos ganan mayoría en el Senado; van por mantener la Cámara de Representantes

Al arrebatar dos escaños a los demócratas, en una reñida jornada electoral, este martes 5 de noviembre el Partido Republicano logró la mayoría en el Senado de Estados Unidos por primera vez desde 2020.

Lo anterior, con la victoria de Jim Justice en Virginia Occidental y el triunfo de Brian Moreno en Ohio.

En tanto, los republicanos perfilan mantener la Cámara de Representantes , al alcanzar la mayoría de los 435 escaños.

En caso de lograr la mayoría en ambas cámaras, los republicanos lograran la llamada “trifecta”, o el “carro completo”.

