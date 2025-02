Israel confirma amenaza: entrega de rehenes o guerra

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, secundó el amago de Donald Trump a Hamas al sostener que si no liberan a los 76 rehenes esta semana no quedará otra opción más que reanudar la guerra, pese a que aún no se cumple ni el mes la tregua en Gaza.

El Dato: En medio del choque que paralizaría la tregua, Gobier- nos del mundo insisten que la paz se logrará con la solución de dos Estados, al reconocer a Palestina como tal.

“Si Hamas no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado el alto al fuego terminará y las Fuerzas de Defensa de Israel volverán a combatir intensamente”, advirtió en un mensaje en video ante la suspensión de los retornos de quienes llevan 494 días retenidos al mantener la fecha del ultimátum de su socio de Estados Unidos para este 15 de febrero cuando continuaría el proceso.

Incluso, el premier resaltó que el mundo respalda al magnate al sentirse arropado para elevar la confrontación ante el enemigo, mientras otros abogan por la desescalada y el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a evitar “a toda costa” más hostilidades, que sólo agravarán la tragedia. Además, Tel Aviv reprochó que el rival insiste en cambiar las condiciones del acuerdo por el que en la primera fase de 42 días la nación recibiría a 33 cautivos, pero el freno dejó a la mitad las entregas enlistadas, pese a excarcelar a cientos de prisioneros palestinos que ya están en Gaza.

Ante el anuncio, la prensa israelí informó que el ultraderechista pospuso la salida de más soldados de la Franja de Gaza al ordenar a todas las tropas a “prepararse para cualquier escenario” y declararse decidido a completar la misión para desmantelar al movimiento islámico, como se planteó tras la masacre del 2023, si éste rompe el trato mediado por Estados Unidos, Egipto y Qatar.

Ante los amagos, la organización terrorista envió un mensaje a Donald Trump. El líder islámico Sami Abu Zuhri declaró a la agencia AFP que sus amenazas no funcionan al tacharlas de “lenguaje sin valor” y señalar que sólo podría complicar más el encierro de las 76 personas que esperan sus familias y cuyo estatus se desconoce, lo que genera gran preocupación ante las condiciones en que devolvieron a los últimos tres rehenes, por evidentes signos de desnutrición tras 16 meses en cautiverio. Mientras que horas después Trump minimizó la reacción, pues los “matones” sólo se “hacen los duros”.

175 rehenes han retornado al país, por rescate o intercambio, en casi 500 días

En tanto, en Medio Oriente crece el rechazo a la propuesta de hacer de Gaza un desarrollo inmobiliario. Así lo hizo saber el rey de Jordania, Abdullah II, quien tras dialogar con el magnate en la Casa Blanca publicó en X que no respaldará ni los desplazamientos ni alojar a millones de palestinos al sentenciar que “ésta es la posición árabe unificada”. No obstante, prevé aceptar a dos mil niños enfermos temporalmente para recibir tratamiento, pues en los bombardeos contra presuntas posiciones de Hamas varios hospitales fueron destruidos.

A la par de sus declaraciones el Ministerio de Exteriores jordano adelantó que trabaja en una alternativa para reconstruir a la Franja sin desplazamientos, pero no expuso detalles a la espera de que concluya el conflicto, pese al riesgo de que se reactiven los combates; por separado, fuentes de Egipto dijeron que evalúan un plan integral, previo a una cumbre pactada para fin de mes.

Cautivos “MÁXIMA PRIORIDAD”. La Embajada de Israel en México recalcó que los israelíes retenidos en Gaza son el objetivo, pese al costo que represente.

Tras la interrupción de las liberaciones, la diplomática Einat Kranz Neiger recalcó en conversación virtual con la prensa que las metas se mantienen a 16 meses de la masacre: “la liberación de todos los rehenes y asegurar que Hamas no pueda seguir gobernando en Gaza”.

Proceso en el que admitió que como nación y sociedad Israel accedió a condiciones que jamás hubiera planteado al detallar que “tienen que liberar a terroristas encarcelados y condenados” con tal de salvar a “inocentes”, lo que las familias insisten vale la pena, tema que el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel para América Latina, Roni Kaplan, precisó que es un “precio altísimo”, pues mientras unos judíos atestiguan cómo vuelven sus hijos o hermanos otros ven cómo regresan a Gaza quienes mataron a sus seres queridos.

Por ello, el capitán recalcó que las tropas, preparadas a la ofensiva y a la defensiva mantendrán operaciones el tiempo que sea necesario “hasta que todos y cada uno regresen a sus hogares”, pues confían en recuperar la tranquilidad tras una guerra en la que su ejército ya eliminó a 20 mil enemigos y desmanteló túneles y cohetes de Hamas, lo que fue clave para avanzar a esta tregua, aunque Hamas ahora intenta cambiar las reglas al hacer del proceso un espectáculo.

En tanto, la embajadora insistió que se seguirán defendiendo como nación y llamó a todos los países del mundo, incluyendo a México, a reconocer ese derecho tras ser atacados por terroristas, los mismos que mataron a mil 200 israelíes.