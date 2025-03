Elige Canadá a Carney como relevo para Trudeau ante desafío trumpista

El exbanquero central Mark Carney fue elegido ayer por el Partido Liberal como su líder, en reemplazo de Justin Trudeau, quien renunció en enero, tras enfrentar una crisis interna en su gabinete y bajos índices de aprobación después de casi una década en el cargo.

Mark Carney se convertirá en el próximo primer ministro canadiense mientras el país lidia con la guerra comercial y la amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, y se avecinan elecciones federales antes del 20 de octubre.

Se espera que la transferencia de poder de Justin Trudeau a Carney ocurra en los próximos días.

TE RECOMENDAMOS: Para asegurar regreso de rehenes Israel corta suministro de electricidad a Gaza

Carney, quien obtuvo la mayor cantidad de apoyos partidarios, 85.9%, frente a la exministra de Finanzas Chrystia.

Aflora nacionalismo ı Foto: La Razón

Freeland, la exlíder de la Cámara de Gobierno Karina Gould y el empresario Frank Bayli, además de la mayor cantidad de dinero recaudado entre los cuatro candidatos liberales, será la primera persona en convertirse en primer ministro canadiense sin ser legislador y sin haber tenido experiencia en el gabinete.

El elegido sostiene que Canadá debe combatir los aranceles de Trump con represalias dólar por dólar y diversificar las relaciones comerciales a mediano plazo.

En su primer discurso, arengó ante los miembros de su partido reunidos en Ottawa: “¿Quién está dispuesto a defender a Canadá conmigo?”.

Agregó que el Partido Liberal está unido y fuerte y dispuesto a luchar para construir un país aún mejor y enfrentar “días oscuros, provocados por un país en el que ya no podemos confiar”.

Sus propuestas ı Foto: La Razón

El nuevo líder de los liberales afirmó que los estadounidenses “quieren nuestros recursos, agua, nuestra tierra, nuestro país” y aseguró que si tuvieran éxito, destruirían su modo de vida.

“Canadá nunca será parte de Estados Unidos de ninguna manera”, sentenció.

Se espera que Mark Carney dirija al país a nuevas elecciones y, si no las convoca, la oposición podría forzarlas con una moción de censura en el Parlamento con un voto de no confianza a finales de este mes.

El aumento del nacionalismo canadiense ante las amenazas y desplantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado las posibilidades del Partido Liberal en las elecciones parlamentarias y los resultados del Partido Liberal han ido mejorando constantemente en las encuestas de opinión.

La votación ı Foto: La Razón

152 Mil miembros del Partido Liberal participaron en la votación

En la elección federal los liberales se enfrentarán a la oposición oficial, los conservadores, cuyo líder, Pierre Poilievre, es un político de carrera con poca exposición internacional.

Antes de la elección del exbanquero central, Justin Trudeau, aún primer ministro canadiense dijo en su último discurso que su país enfrenta un “desafío existencial” por parte de Estados Unidos.

“Los canadienses enfrentan de nuestro vecino un desafío existencial… No se equivoquen, éste es un momento que definirá a la nación… la democracia no es algo garantizado. La libertad no es algo garantizado… incluso Canadá no es algo garantizado”.