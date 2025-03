Putin expresa apoyo preliminar a tregua, pero plantea condiciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó un apoyo preliminar a los acuerdos pactados en Arabia entre Ucrania y Estados Unidos para conducir a una tregua como primer paso a la paz duradera.

“La idea en sí es correcta, y ciertamente la apoyamos… pero hay cuestiones que necesitamos discutir, y creo que debemos hablar de esto con nuestros colegas y socios estadounidenses, quizás una llamada con Donald Trump”, agregó.

El Dato: Fuerzas de Ucrania han mantenido el control de la región rusa de Kursk 7 meses. El martes la retaguardia fue sorprendida por rusos que ingresaron por un gasoducto

Una de las preocupaciones que planteó fue que Ucrania pueda aprovechar la tregua para movilizar más tropas y recibir armamento de sus aliados occidentales, por lo que señaló que uno de los puntos principales sería la de crear un mecanismo de control que garantice que no se produzcan violaciones del alto el fuego.

“Estamos de acuerdo con las propuestas para detener los combates, pero partimos de la suposición de que el alto al fuego debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas raíz de la crisis”, dijo Putin.

También cuestionó qué pasaría con la zona de Kursk que Ucrania había tomado como moneda de cambio para negociar.

El Tip: Una de las dudas para aceptar la tregua es que es difícil supervisar un frente de 2,000 km.

“¿Qué haremos con esta zona de la región de Kursk? Si detenemos las acciones militares durante 30 días, ¿significa esto que todos los que están allí se marcharán sin luchar? ¿Deberíamos liberarlos después de que hayan cometido tantos crímenes contra la población civil?”, cuestionó Putin.

Además subrayó que “dependiendo de cómo evolucione la situación sobre el terreno, acordaremos los próximos pasos para poner fin al conflicto y alcanzar acuerdos aceptables para todos”.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidsos, Donald Trump, señaló que “sería muy decepcionante” si Rusia rechaza las propuestas de una tregua como primer paso para una paz duradera.

Pero destacó que la primera reacción del presidente ruso fue “una declaración muy prometedora, pero no completa”.

Añadió a la sugerencia del líder ruso de mantener una conversación personal sobre las negociaciones para alcanzar la pacificación: “Me encantaría reunirme con él o hablar con él, pero tenemos que terminar con esto rápido”.

Revelan detalles. Trump aseveró que en las negociaciones no han estado trabajando a ciegas y han discutido “muchos temas individuales”.

“Hemos estado discutiendo… el territorio ucraniano y las tierras que se conservarían y perderían, y todos los demás elementos de un acuerdo final.

“Hay una central eléctrica muy grande involucrada. ¿Quién se quedará con la central eléctrica y quién con esto y aquello?”.

El magnate subrayó que han estado discutiendo conceptos sobre tierras “porque no queremos perder tiempo con el alto el fuego si no va a significar nada. Así que decimos: miren, esto es lo que pueden conseguir, esto es lo que no pueden conseguir”

Reconoció que aunque no es fácil, ya se han discutido muchos detalles de un acuerdo final. “Ahora veremos si Rusia está presente, y si no, será un momento muy decepcionante para el mundo”.

Las condiciones del régimen ı Foto: La Razón

Ayer una delegación de EU se reunió en Moscú con autoridades para plantear el camino del fin del conflicto.

Tras las declaraciones de su homólogo ruso, Volodimir Zelenski criticó: “ahora todos hemos escuchado desde Rusia las predecibles y manipuladoras palabras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego en el frente; de ​​hecho, ya está preparando una negativa. Putin, por supuesto, teme decirle directamente al presidente Trump que quiere continuar esta guerra, que quiere matar a ucranianos”.

En el campo de batalla se han intensificado los combates en Kursk y el ejército ruso aseguró que lograron expulsar a los soldados ucranianos de una ciudad clave. AUna fuente del ejército ucraniano que abandonó recientemente la región de Kursk declaró: “Se acabó. La única cuestión ahora es gestionar la retirada con las menores pérdidas posibles”.