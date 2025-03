Tras diálogo para tregua, se bombardean Ucrania y Rusia

Luego de las conversaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, y que éstos estuvieran de acuerdo con un cese al fuego y no atacar instalaciones energéticas, ayer se intensificaron las acciones de ambas partes.

La nación invadida lanzó un ataque masivo con drones sobre la base aérea de Engels, en Saratov, un sitio de suma relevancia para la estrategia militar rusa, ya que alberga bombarderos importantes Tupolev Tu-160 con capacidad nuclear. Ante esta escalada, el Kremlin declaró el estado de emergencia en la zona y evacuó a los residentes cercanos.

“Por motivos de seguridad se está llevando a cabo una evacuación de residentes de la zona adyacente a aeródromo debido a un incendio”, afirmó el gobernador Saratov Roman Busargin.

Después de señalar un saldo de 10 heridos, ninguno grave, dijo que ése fue “el ataque con drones más masivo de todos los tiempos”.

Añadió que hubo afectación en 30 viviendas, un hospital, una escuela y dos guarderías.

El Dato: Más de 20 países discuten planes para enviar tropas a Ucrania para ayudar a garantizar la seguridad del país.

Según las autoridades rusas, las defensas antiaéreas del ejército ruso derribaron 132 drones ucranianos sobre seis regiones del país y sobre la península ocupada de Crimea.

En tanto que según fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el ataque fue una operación conjunta entre las fuerzas especiales ucranianas y el ejército, dirigida a un arsenal de armas dentro de la base.

Andrii Kovalenko, un oficial del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, aseguró que múltiples misiles, incluidos misiles de crucero Kh-101, fueron destruidos en el ataque. Las explosiones causaron incendios y detonaciones secundarias que se extendieron por un radio de cinco kilómetros.

No es la primera vez que Ucrania ataca la base de Engels-2, antes ya lo intentó varias veces sin causar daños significativos, lo que puede haber hecho que Rusia haya trasladado algunas de sus aeronaves a otras bases.

Anoche se produjeron explosiones en la gasolinera Sudzha, en la región rusa de Kursk, y posteriormente hubo un gran incendio, informaron medios rusos y canales de Telegram.

Fuentes rusas afirman que el incendio fue visible desde la frontera entre las regiones de Kursk y Sumy.

La estación de Sudzha fue utilizada anteriormente por Gazprom para exportar gas a través de Ucrania a Europa, pero desde entonces Ucrania ha dejado de aceptar gas ruso.

Kiev informó también de un intenso bombardeo sobre su territorio con cerca de 200 drones y misiles de distintos tipos que dejaron 10 heridos, entre ellos un menor en la región de Kirovograd, donde resultaron dañados, según el presidente Volodimir Zelenski, varias viviendas, una iglesia y otras infraestructuras.

En contraparte, las autoridades ucranianas también de un intenso bombardeo ruso sobre su territorio con 200 drones de combate durante la noche. La ciudad de Kropivnotski, en el centro de Ucrania fue una de las más afectadas, con explosiones que dejaron al menos ocho heridos, entre ellos un menor.

No a ceder centrales. En este marco, el presidente Zelenski descartó la propuesta de Donald Trump, de tomar la propiedad de las centrales nucleares del país como garantía de seguridad.”Todas las centrales nucleares pertenecen al pueblo de Ucrania. Son centrales nucleares estatales”.

No obstante, recalcó: “Estamos abiertos a debatir si EU quiere invertir en modernizar la central, pero no la propiedad. No vamos a discutir ese tema”.

Zelenski confirmó que el lunes la delegación de sus país se reunirá en Arabia Saudita con los representantes de Estados Unidos para hablar de los detalles técnicos de la tregua en los ataques al sistema energético. Rusia también rarificcó su participación, aunque Washington señaló que serán encuentros paralelos.

132 drones interceptó Rusia

200 drones cayeron sobre Ucrania la noche del jueves

Busca UE presionar. Los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas afirmaron estar dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia mediante más sanciones, luego de que las conversaciones de la cumbre expusieron una división geográfica sobre el rearme de Europa.

Al reunirse en Bruselas, el bloque acordó que estaba listo para imponer más sanciones a Rusia y fortalecer las medidas existentes después de las conversaciones con el ucraniano Zelenski.

La muestra de unidad se vio empañada por la negativa de Viktor Orbán, de Hungría, a apoyar un texto de la Unión Europea que declaraba su apoyo a Ucrania, que decía: “El Consejo Europeo insta a Rusia a mostrar una verdadera voluntad política para poner fin a la guerra”.

El presidente de Ucrania, quien se unió a la región por video suplicó a sus socios: “Por favor, no alivien la presión sobre Rusia por la guerra. Las sanciones deben mantenerse hasta que Rusia comience a retirarse de nuestro territorio y compense plenamente los daños causados por su agresión”.