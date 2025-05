Muere el expresidente ecuatoriano Alfredo Palacio

El expresidente ecuatoriano Alfredo Palacio, perdió la vida este jueves a los 86 años de edad de causas naturales, informó su abogado.

“Había estado internado varios días, salió a su casa hace dos días, no había nada que hacer”, informó a la agencia de noticias, The Associated Press el abogado Joffre Campaña al confirmar el deceso.

La presidencia de Ecuador publicó en su cuenta de X, una nota de condolencia en la que expresó “el profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su distinguida familia”.

Más tarde, se declaró duelo nacional en el país este 22 y mañana 23 de mayo, de igual forma se dispuso que Palacio cuente con un funeral de Estado y que las banderas permanezcan a media asta en edificios públicos y privados.

¿Cómo fue la presidencia de Alfredo Palacio?

Alfredo Palacios llegó a la Presidencia en abril de 2005 en reemplazo de Lucio Gutiérrez —de quien era vicepresidente—, derrocado por generalizadas manifestaciones callejeras.

Palacio asumió el mando por un total de 20 meses con el fin de que se completara el período de Gutiérrez, sin embargo, cuando tomo el poder no tuvo el apoyo de ningún partido ni movimiento político y gobernó con la permanente oposición de las principales fuerzas, desde la derecha a la centroizquierda.

Uno de los mayores méritos de su corto periodo en la presidencia de Ecuador, en buena parte gracias a la ayuda internacional, fue lograr una liquidez económica de unos 1.700 millones de dólares basada en los altos precios del petróleo, el principal producto de exportación de Ecuador.

Por otro lado, uno de sus fracasos fuela imposibilidad de dar al país una nueva estructura política que lo sacara del juego de elección y derrocamiento de sus gobernantes.

Una de las últimas aspiraciones de Palacio casi al dejar el poder fue ser elegido director de la Organización Mundial de Salud, pero finalmente desistió antes de la postulación.

Tras su fugaz paso por el poder se refugió en su ciudad natal, Guayaquil, donde no volvió a intervenir en política y siguió ejerciendo su profesión como cardiólogo.

