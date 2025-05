Israel aprueba propuesta de Estados Unidos; Hamas la examina con reservas

Israel aceptó formalmente una nueva propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos para la Franja de Gaza, informó ayer la Casa Blanca. Mientras tanto, el grupo palestino Hamas señaló que todavía evalúa los términos del plan, los cuales, aseguró, no cumplen con todas sus demandas ni las fundamentales.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó a los medios en Washington que Israel había respaldado la propuesta antes de que fuera entregada a Hamas. El documento fue presentado por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, en colaboración con el presidente Donald Trump. Aunque no se revelaron detalles oficiales del contenido, un funcionario israelí citado por The New York Times afirmó que el primer tramo del acuerdo incluiría un alto el fuego de 60 días y permitiría la entrada de ayuda humanitaria bajo supervisión de las Naciones Unidas.

El desenlace de las conversaciones entre Hamas y los mediadores de EU podría definir no sólo el destino inmediato de los habitantes del enclave, sino el rumbo de la crisis.

A pesar del respaldo israelí, Hamas mostró escepticismo. El alto funcionario Sami Abu Zuhri señaló que la propuesta refleja “la postura de Israel” y no ofrece garantías para cesar la guerra, retirar tropas o facilitar de forma estable la entrada de ayuda, exigencias centrales del grupo palestino. Aun así, Abu Zuhri destacó que la organización estudia la iniciativa con un enfoque de “responsabilidad nacional”.

La portavoz Leavitt subrayó que las negociaciones están en curso. “Esperamos que se produzca un alto el fuego en Gaza para que podamos devolver a todos los rehenes a casa”, expresó.

Distribución insuficiente. Mientras se discutía el posible cese al fuego, la situación de hambruna en Gaza sigue deteriorándose. La Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por EU y por Israel, amplió su operación de distribución alimentaria a un tercer punto en el enclave. Sin embargo, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han criticado fuertemente dicha labor por considerarla insuficiente y mal estructurada.

La ONU advirtió que más de 2 millones de personas están en riesgo de hambruna tras un bloqueo de ayuda que se ha extendido por 11 semanas. La presión internacional para frenar la catástrofe humanitaria ha crecido, al tiempo que los esfuerzos diplomáticos por alcanzar una tregua efectiva todavía siguen encontrando obstáculos.

En tanto, ataques aéreos israelíes en diferentes zonas de Gaza dejaron al menos 34 muertos en las últimas horas. Según autoridades hospitalarias locales, un bombardeo alcanzó una vivienda en el campo de refugiados de Bureij, que provocó la muerte de 22 personas, entre ellas 9 mujeres y niños. Otras 8 personas murieron en un ataque en el norte de Gaza, y 4 más en la ciudad de Gaza cuando fue impactado un vehículo.

El ejército israelí no emitió declaraciones inmediatas, aunque argumenta que sus acciones están dirigidas contra militantes de Hamas que operan en zonas densamente pobladas.

Se expanden asentamientos. En un movimiento paralelo que generó fuertes críticas, Israel anunció ayer la expansión de 22 asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, que incluye la legalización de varios puestos construidos sin autorización oficial. La organización Peace Now, opuesta a la política de asentamientos, describió la medida como la mayor desde los Acuerdos de Oslo en 1993.

El ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la decisión y afirmó que “refuerza nuestro control sobre Judea y Samaria”, nombre bíblico para Cisjordania, y constituye una respuesta al “terrorismo palestino”. Katz añadió que la expansión busca impedir el establecimiento de un futuro Estado palestino.

Los nuevos asentamientos incluyen la aprobación de 12 puestos existentes, el desarrollo de 9 más y la reclasificación de un vecindario como asentamiento independiente. Actualmente, más de 500 mil colonos israelíes viven en más de 100 asentamientos en Cisjordania, territorio que alberga a 3 millones de palestinos bajo control militar israelí. La mayoría de la comunidad internacional considera estos asentamientos ilegales bajo el derecho internacional.

54,250 la cifra de muertos en Gaza desde el 4 de octubre de 2023

123,500 los heridos por la ofensiva de Israel en el enclave palestino

La Corte Internacional de Justicia declaró en 2023 que la ocupación israelí de territorios palestinos es ilegal, incluyendo la expansión de asentamientos. No obstante, el gobierno de Israel rechazó dicha opinión y fortalece su presencia en la región.

Israel controla actualmente más del 70% del territorio gazatí, incluidas zonas fronterizas y la ciudad de Rafah, mayoritariamente deshabitada tras las órdenes de evacuación. La perspectiva de un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto se mantiene incierta, especialmente ante la distancia entre las demandas de Hamas, alto al fuego permanente, retirada de tropas y libre ingreso de ayuda, y las condiciones impuestas por Israel, que exige la devolución de los 58 rehenes aún en Gaza y el desmantelamiento total del grupo terrorista.

Hasta el momento, la campaña militar de Israel, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, ha provocado la muerte de más de 54 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Este número no distingue entre combatientes y civiles, lo que genera nuevas violaciones al derecho internacional humanitario.