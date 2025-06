Israel lanza ‘ataques preventivos’ contra Irán: sigue el minuto a minuto

Israel lanzó una ofensiva militar directa contra posiciones estratégicas en Teherán, en el marco de la operación denominada “León que asciende”, con el objetivo declarado de frenar el desarrollo del programa nuclear iraní.

Durante el ataque, medios internacionales y fuentes cercanas a inteligencia regional reportaron que habría sido eliminado Hossein Salami, el comandante supremo de la Guardia Revolucionaria de Irán, considerado una de las figuras clave del poder militar y político del régimen islámico.

21:14 horas El OIEA respalda postura israelí; señala que Irán violaba compromisos nucleares

Tras el ataque preventivo lanzado por Israel, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) declaró oficialmente que Irán no estaba cumpliendo con sus obligaciones de no proliferación nuclear, en el marco del Tratado de No Proliferación (TNP).

La agencia, que opera bajo supervisión de la ONU, aprobó una resolución de condena.

21:00 horas: Netanyahu justifica el ataque a Irán: “Israel se niega a ser víctima del holocausto nuclear

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció una conferencia de prensa breve para explicar los motivos de la operación militar en Irán. Afirmó que Israel no puede permitir que Teherán continúe con su programa de armas nucleares, al que calificó como una amenaza directa a la existencia del Estado hebreo.

“Dejar que Irán mejore esas capacidades misilísticas nucleares sólo llevaría esa pesadilla nuclear a las ciudades de Europa y América”, declaró Netanyahu.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT