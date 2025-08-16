Putin pide que Ucrania se retire de Donetsk para seguir conversaciones de paz: Financial Times

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la única condición para terminar la guerra con Ucrania es que este país se retire de la región de Donetsk, según reportó el medio Financial Times.

De acuerdo con el citado medio, esta fue la condición impuesta por el ruso para seguir con los diálogos de paz, según fuentes que tuvieron acceso a la conversación a puerta cerrada entre el ruso y el estadounidense del viernes, en Alaska.

Vladimir Putin y Donald Trump en la conferencia de prensa al término de los diálogos en Alaska. ı Foto: Reuters

Si Ucrania cede y retira sus tropas de la región en disputa, el ejército ruso detendría el avance militar en las regiones del sur, Jersón y Zaporiyia, y se comprometería a no lanzar nuevos ataques para conquistar más territorio.

La demanda de Putin, según las fuentes de este diario, responden a que el mandatario ruso sigue firme en no renunciar a las “causas raíz” del conflicto con Ucrania. Sin embargo, destacó que, si se cumple esta condición, podría comprometerse a negociar en otros campos con Kiev, incluido el territorio.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. ı Foto: Reuters

De acuerdo con Financial Times, Trump habría pasado esta información al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Sin embargo, a través de un mensaje en redes sociales, Zelenski remarcó que no aceptará ningún trato con Rusia que sea planteado sin su presencia.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

“Todos los asuntos referentes a Ucrania deben ser discutidos con la participación de Ucrania, y ningún asunto, especialmente relacionado con el territorio, debe ser decidido sin Ucrania”, escribió Zelenski en redes sociales.

“Las posiciones son claras. Debemos alcanzar la paz verdadera, una que dure, no solo otra pausa entre invasiones rusas”, abundó el ucraniano.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que, tras su cumbre en Alaska con Putin, se reunirá con Zelenski el lunes, en espera de seguir avanzando hacia “un verdadero tratado de paz y no solo un acuerdo de alto el fuego”, como escribió en la red social Truth.

“El presidente Zelenski vendrá a DC el lunes, a la Oficina Oval. Si todo sale bien, podremos agendar un encuentro con el presidente Putin. [...] Se ha determinado que la mejor manera de terminar esta horrenda guerra es mediante un Tratado de Paz, no solo un acuerdo de alto el fuego”, abundó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am