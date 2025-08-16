Trump y Zelenski se reunirán el lunes en EU; prevé sumar a Putin a diálogos

Zelenski opina sobre la reunión EU-Rusia: "Ninguna decisión sobre Ucrania debe ser tomada sin nosotros".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que, tras el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, el viernes, ahora se reunirá el lunes con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, en favor de seguir avanzando hacia un sólido acuerdo de paz y no solo un cese temporal de las hostilidades.

A través de la red social Truth, el mandatario estadounidense se refirió a su agenda del viernes, donde, dijo, después de dialogar con su homólogo ruso sostuvo llamadas con el secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, así como con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

En el mismo sentido, remarcó que el siguiente paso será dialogar con Zelenski, lo cual ocurrirá mediante un diálogo frente a frente en Washington DC, el lunes.

“El presidente Zelenski vendrá a DC, a la Oficina Oval, la tarde del lunes. Si todo marcha bien, podremos agendar un encuentro con el presidente Putin”, escribió Trump en la red social.

“Determinamos que la mejor vía para terminar esa horrorosa guerra es mediante un tratado de paz y no solo un acuerdo de alto el fuego, que no siempre se cumple”, abundó el mandatario estadounidense.

Donald Trump remarcó que el encuentro con Vladimir Putin del viernes fue “muy bueno”. Al término de la reunión, los mandatarios estadounidense y ruso coincidieron en que hubo grandes avances, pero que no se alcanzó un acuerdo.

Por otro lado, el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski, remarcó que durante su plática con Donald Trump remarcó su posición de que un verdadero acuerdo de paz solo se logrará mediante diálogos que involucren a ambos beligerantes, y de que ninguna decisión sobre Ucrania debe tomarse sin el involucramiento de su país.

“En mi conversación con el presidente Trump, dejé en claro que las sanciones deben ser fortalecidas si no hay un encuentro trilateral con Rusia o si este país trata de evadir un verdadero fin a la guerra”, escribió Zelenski en X.

“Las sanciones son una herramienta efectiva. La seguridad debe ser garantizada en el largo plazo, con el involucramiento tanto de Europa como de Estados Unidos. Todos los temas concernientes a Ucrania deben ser discutidos con la participación de Ucrania y ningún asunto, particularmente sobre nuestro territorio, debe ser decidido sin Ucrania”, abundó.

Zelenski remarcó que ha fortalecido las posiciones de su país con los líderes europeos, quienes, dijo, coinciden en que “debe lograrse una paz real, que sea duradera, no solo otra pausa entre invasiones rusas”.

