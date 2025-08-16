Trump regresa a Putin a la escena mundial; “avances”, no acuerdo para paz

El encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, terminó sin que se alcanzara un pacto, aunque ambos destacaron que habían llegado a un “entendimiento”. Más tarde, el mandatario estadounidense dijo que corresponde a su homólogo ucraniano, Volodimir Zeleski, dar el próximo paso para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Se esperaba que tras reunirse casi tres horas en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage, Alaska, los dos realizaran una conferencia de prensa conjunta, sobre todo porque Putin había estado aislado políticamente desde que Rusia invadiera Ucrania, pero en su lugar se turnaron para dar breves declaraciones, en una comparecencia que apenas duró 12 minutos. Putin habló primero y luego Trump, pero ambos se retiraron sin responder preguntas y ofrecieron pocos detalles sobre lo discutido, mientras se elogiaban efusivamente.

El Dato: Trump recibió a Putin en el aeropuerto con alfombra roja, apretón de manos y aplausos, además de que lo trasladó al lugar del encuentro en el mismo Cadillac.

Trump manifestó que “no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo”, e indicó que planea hablar pronto con el presidente ucraniano y con dirigentes europeos para informarles sobre las conversaciones.

“Tuvimos una reunión extremadamente productiva, y en muchos puntos se llegó a un acuerdo. Y sólo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una muy buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo.

“Llamaré a la OTAN dentro de un rato, llamaré a las personas que considero oportunas y, por supuesto, llamaré al presidente Zelenski para informarles sobre la reunión de hoy. En última instancia, la decisión depende de ellos”, declaró.

El Tip: Este es el primer encuentro de mandatarios de ambos países luego de tres años de aislamiento diplomático a Rusia a causa de la guerra.

Putin señaló que él y Trump habían alcanzado un “entendimiento” sobre Ucrania. Habló en términos generales sobre cooperación y expresó expectativas de que el diálogo abra espacio para negociaciones: “Esperamos que el entendimiento que hemos alcanzado... allane el camino para la paz en Ucrania”

El mandatario ruso envió un mensaje directo a Kiev y a los gobiernos europeos: “No creen obstáculos y no intenten perturbar este progreso emergente mediante provocaciones o intrigas. Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló hoy de que, sin lugar a dudas, debe garantizarse también la seguridad de Ucrania. Estamos dispuestos a trabajar en ello”.

Putin agradeció a Trump por el tono “amistoso” de su conversación, y dijo que Rusia y Estados Unidos deberían “dar vuelta a la página y volver a la cooperación”. Además, elogió al estadounidense como alguien que “tiene una idea clara de lo que quiere lograr y se preocupa sinceramente por la prosperidad de su país, y al mismo tiempo muestra comprensión de que Rusia tiene sus propios intereses nacionales”.

Los presidentes Trump y Putin, con sus respectivas comitivas, ayer. Foto›AP

En otra aparte de su intervención, el mandatario ruso dijo estar “seguro” de que, si Trump hubiera sido el presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría guerra en Ucrania: “Hace tiempo dije: ‘Es un gran error cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido presidente en este momento no habría guerra en Ucrania’. Y estoy bastante seguro de que así habría sido. Y puedo confirmarlo”.

“Hemos forjado con el presidente Trump una relación muy buena de trabajo y confianza. Tengo todos los motivos para suponer que si seguimos por este camino, podremos llegar, cuanto antes mejor, al final del conflicto en Ucrania.

“Espero que los acuerdos de hoy se conviertan en un punto de referencia no sólo para resolver el problema ucraniano, sino que también marquen el comienzo de la restauración de relaciones pragmáticas y de negocios entre Rusia y EU”, dijo.

Trump terminó sus declaraciones agradeciendo a Putin diciendo: “Hablaremos contigo muy pronto y probablemente te veamos de nuevo muy pronto”. Cuando Putin sugirió que “la próxima vez en Moscú”, el estadounidense respondió que “eso es interesante”, y mencionó que podría enfrentar críticas, pero “creo que es posible que suceda”.

Más tarde, en declaraciones a Fox News después de la cumbre, Trump dijo: “Ahora depende realmente del presidente Zelenski lograrlo (un acuerdo). Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelenski”.

El simple hecho de regresar a Estados Unidos por primera vez en una década fue una victoria para Putin, a quien Estados Unidos y gran parte del mundo habían intentado aislar durante mucho tiempo. Aceptar venir a Alaska para reunirse con Trump también detuvo las sanciones económicas que Trump había prometido a menos que Moscú trabajara más para poner fin a los combates.

El resultado también podría beneficiar al mandatario ruso, ya que la del viernes podría simplemente llevar a más reuniones en el futuro. Las fuerzas rusas están haciendo progreso en el campo de batalla, y más discusiones con Trump les da más tiempo para mantener eso mientras evitan sanciones.

ZelenskI, quien fue excluido de las conversaciones entre Trump y Putin, publicó un video en el que expresaba su esperanza de que Estados Unidos presente una “posición firme”.

“Todos queremos un fin honesto de la guerra. Ucrania está dispuesta a trabajar lo más productivamente posible para poner fin a la guerra. La guerra continúa, y continúa precisamente porque no hay orden, ni señales de Moscú, de que se esté preparando para poner fin a esta guerra”, dijo.

Líderes europeos celebraron ayer a Trump por dar el visto bueno a que Estados Unidos respalde una fuerza liderada por Europa que supervisa cualquier futuro acuerdo de paz en Ucrania, lo cual mejorará enormemente sus probabilidades de éxito.