Trump dice que Netanyahu es un “héroe de guerra”

Mientras tanto, Estados Unidos impulsa una propuesta de tregua de 60 días en Gaza, aceptada por Hamas y pendiente de respuesta de Israel

Palestinos llevan suministros, el pasado 10 de agosto. Foto›Reuters
La Razón Online

El mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien calificó como “un héroe de guerra” durante una entrevista con el locutor conservador Mark Levin, ayer. El magnate recordó haber trabajado con el premier en la liberación de rehenes y se refirió a los ataques aéreos que ordenó en junio pasado contra instalaciones iraníes, reprochando que no recibió suficiente reconocimiento por sus decisiones militares.

  • El Dato: La propuesta incluye una retirada parcial de fuerzas israelíes, que controlan 75% de Gaza, y la entrada de más ayuda humanitaria.

Mientras tanto, Estados Unidos impulsa una propuesta de tregua de 60 días en Gaza, aceptada por Hamas y pendiente de respuesta de Israel. El plan contempla la liberación gradual de rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, Netanyahu enfrenta presión de sus aliados ultraderechistas, que rechazan cualquier cese al fuego, y del pueblo israelí, que exige un acuerdo para salvar a los cautivos. La guerra ha dejado más de 62 mil muertos palestinos y una hambruna generalizada en Gaza.

