Trump dice que Netanyahu es un “héroe de guerra”

El mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien calificó como “un héroe de guerra” durante una entrevista con el locutor conservador Mark Levin, ayer. El magnate recordó haber trabajado con el premier en la liberación de rehenes y se refirió a los ataques aéreos que ordenó en junio pasado contra instalaciones iraníes, reprochando que no recibió suficiente reconocimiento por sus decisiones militares.

El Dato: La propuesta incluye una retirada parcial de fuerzas israelíes, que controlan 75% de Gaza, y la entrada de más ayuda humanitaria.

Mientras tanto, Estados Unidos impulsa una propuesta de tregua de 60 días en Gaza, aceptada por Hamas y pendiente de respuesta de Israel. El plan contempla la liberación gradual de rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Sin embargo, Netanyahu enfrenta presión de sus aliados ultraderechistas, que rechazan cualquier cese al fuego, y del pueblo israelí, que exige un acuerdo para salvar a los cautivos. La guerra ha dejado más de 62 mil muertos palestinos y una hambruna generalizada en Gaza.