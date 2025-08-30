ONU reporta retorno de migrantes a Sudamérica

Una caravana de migrante que buscan llegar a los Estados Unidos recorriendo el territorio nacional

Más de 14 mil migrantes, principalmente venezolanos, que esperaban llegar a Estados Unidos han cambiado de rumbo y se dirigen al sur desde que comenzó la represión migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, según un informe publicado ayer por los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica.

El fenómeno, conocido como “flujo inverso”, está compuesto en gran medida por migrantes venezolanos que huyeron de las prolongadas crisis económicas, sociales y políticas de su país solo para encontrarse con que Estados Unidos ya no acepta solicitudes de asilo.

La migración a través del peligroso Tapón del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, alcanzó su punto máximo en 2023 cuando más de medio millón de migrantes cruzaron. Ese flujo disminuyó un poco en 2024, pero se redujo casi por completo a principios de este año.

14 mil personas han regresado a sus países de origen

El informe, publicado con el apoyo del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que la migración hacia el norte había disminuido un 97 por ciento este año.

Los migrantes que viajan hacia el sur entrevistados en Costa Rica, Panamá y Colombia eran casi todos venezolanos (97 por ciento) y alrededor de la mitad de ellos dijeron que planeaban regresar a Venezuela, según el informe.

Alrededor de una cuarta parte de estas personas planeaban ir a la vecina Colombia, anteriormente el epicentro de la migración masiva desde Venezuela. Otros dijeron que no sabían a dónde se dirigían.

De acuerdo con el informe de la ONU, este cambio marca una reversión radical en una de las mayores migraciones masivas del mundo.