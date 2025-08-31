Rusia acusó este domingo a los principales países europeos de obstaculizar los intentos de poner fin al conflicto en Ucrania, al tiempo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió durante una visita a Polonia la necesidad de una “Ucrania bien armada” y presentó un plan de inversión en defensa por 150 mil millones de euros.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, denunció en declaraciones a la televisión pública Rossiya 1 que el “Partido de la Guerra europeo no se está calmando” y que los gobiernos de la región están “poniendo palos en las ruedas” de los esfuerzos de paz, al respaldar la “intransigencia” del Gobierno de Kiev.

Este es un gran error que no beneficiará en absoluto al régimen de Kiev, sino que empeorará aún más su situación Dimitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa



En contraste, Von der Leyen reafirmó el compromiso de Bruselas con la seguridad de Ucrania durante una visita a la frontera polaca con Bielorrusia, donde estuvo acompañada del primer ministro polaco, Donald Tusk.

La funcionaria europea subrayó que Kiev debe contar con tres líneas de defensa: un Ejército propio bien armado, el respaldo de una coalición internacional de voluntarios con apoyo de Estados Unidos y la defensa común de la Unión Europea en paralelo al proceso de adhesión.

La presidenta de la Comisión volvió a señalar a Vladimir Putin como una amenaza para Europa y recordó que en los últimos 25 años “ha iniciado cuatro guerras: Chechenia, Georgia, Crimea y la invasión a gran escala de Ucrania”.

“No ha cambiado ni va a cambiar. Es un depredador”, afirmó, al tiempo que comparó la estrategia de defensa ucraniana con “un puercoespín de acero que debería ser indigesto para los posibles invasores”.

En este contexto, Von der Leyen anunció el programa “Acción de Seguridad para Europa” (SAFE), con el que la Unión Europea destinará 150 mil millones de euros a la industria de defensa, principalmente en Polonia, país fronterizo con Ucrania y Rusia que ya gasta cerca del 5% de su PIB en defensa, la mayor proporción del bloque comunitario.

La Comisión detalló que 19 países han mostrado interés en participar en el programa, diseñado para impulsar el desarrollo de drones, ciberdefensa, misiles y un escudo aéreo europeo. El plan será discutido con los gobiernos nacionales en octubre.

El anuncio se da en paralelo al aumento del gasto militar en el marco de la OTAN, cuyos miembros acordaron en junio elevar su inversión en defensa al 5% del PIB y que, según las últimas estimaciones, alcanzará más de 1,5 billones de dólares en 2025.

Con información de Europa Press.

