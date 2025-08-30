Suman 23 muertos por ataque a Kiev; UE amplía apoyo

Ucranianos colocan flores y peluches en el lugar donde fue destruida una casa en la capital, Kiev, ayer.

El número de muertos por el último ataque masivo ruso a Kiev, que se produjo el jueves, subió a 23, informaron autoridades de la ciudad, al tiempo que los ministros de Defensa europeos se comprometieron ayer a aumentar el apoyo a Ucrania y a incrementar la presión sobre Rusia, mientras que Estados Unidos cuestionó la voluntad de paz de Moscú.

La indignación por el ataque llevó a los líderes de las fuerzas armadas de Europa a condenar a Rusia incluso antes de la cumbre y a pedir medidas más firmes contra Moscú, como la incautación de activos congelados, más sanciones y el aumento del respaldo al ejército de Ucrania, así como su adhesión a la Unión Europea.

El Tip: El presidente de Ucrania informó que funcionarios de su país buscan reunirse la próxima semana con Donald Trump, para discutir los avances en la guerra.

“Todo el mundo entiende que, considerando cómo (el presidente ruso Vladímir) Putin se burla de los esfuerzos de paz, lo único que funciona es la presión”, declaró Kaja Kallas, la jefa de política exterior del bloque.

También discutieron el despliegue de tropas europeas en Ucrania para garantizar su seguridad y monitorear una paz que parece lejana, ya que los esfuerzos de Estados Unidos parecen estancados.

Los aliados europeos buscan establecer una fuerza que pueda respaldar cualquier acuerdo de paz, y una coalición de 30 países, incluidas naciones europeas, Japón y Australia, se ha comprometido a apoyar la iniciativa. Kallas dijo que, en términos de garantías de seguridad para Ucrania, EU exige que Europa asuma “la mayor parte” de la carga.

Añadió que los ministros de Defensa del bloque discutieron el aumento de las sanciones a Rusia, el envío de más suministros de defensa e incluir misiones de entrenamiento de la UE en Ucrania, una vez que se establezca un alto el fuego.

En tanto, en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada ayer a petición de Ucrania, EU cuestionó públicamente la sinceridad de Moscú respecto a su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz y advirtió que, si la ofensiva persiste, considera la implementación de nuevas sanciones económicas contra Rusia.