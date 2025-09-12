Venezuela acusa a EU por la ofensiva naval

El gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de haber asesinado a 11 personas tras el ataque contra un presunto barco narcotraficante en aguas internacionales. Según CBS News, la embarcación, que salió de costas venezolanas, fue impactada por un avión militar estadounidense cuando intentaba virar. El presidente Donald Trump aseguró que las víctimas eran integrantes del Tren de Aragua, grupo señalado por Washington como organización terrorista.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, rechazó esa versión y afirmó que los fallecidos no estaban vinculados al narcotráfico ni a dicha banda, calificó la operación como un “asesinato sin fórmula de juicio”. Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly defendió la acción bajo leyes de conflictos armados, mientras el Pentágono advirtió que fue un mensaje contra el tráfico de drogas.

El Tip: Carácas anunció un aumento de 25 mil tropas para sus estados fronterizos con Colombia que son centros de narcotráfico.

Nicolás Maduro lanzó el “Plan Independencia 200” con 284 frentes militares, con la denuncia de que EU busca un “cambio de régimen” en Venezuela.