Crisis en Gaza: desplazamiento masivo y presión global aumentan

Palestinos desplazados huyen de la capital a pie y en vehículos, cargando con sus pertenencias por la carretera costera hacia el sur de Gaza, ayer.

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, confirmó ayer que al menos 40 mil palestinos huyeron de la ciudad de Gaza hacia el sur tras el inicio de la ofensiva israelí en el norte del enclave palestino. Durante una rueda de prensa, advirtió que resulta “difícil imaginar” que estos desplazamientos sean voluntarios, ya que la población enfrenta “opciones terribles”.

Dujarric subrayó que las órdenes de evacuación no eximen a las partes en conflicto de su deber de proteger a los civiles. También señaló que el personal de la ONU permanece en la ciudad, pese al riesgo, debido a su compromiso con la asistencia, aunque reconoció que muchos de ellos deben preocuparse igualmente por sus propias familias.

El Dato: El senador Bernie Sanders dijo que Israel comete genocidio en Gaza y calificó la conclusión de “ineludible”, con esto se convierte en el primer senador de EU en utilizar el término.

La ofensiva ha dejado hasta el momento más de 65 mil palestinos muertos desde los ataques de Hamas contra Israel en octubre de 2023, según cifras locales avaladas por las Naciones Unidas como estimaciones confiables. Asimismo, unos 200 mil desplazamientos se registraron en toda la Franja de Gaza desde mediados de agosto pasado, con lo que se agrava la crisis humanitaria.

Por su parte, el ejército israelí habilitó un corredor temporal por la carretera de Saladino para permitir la salida hacia el sur, que operará hasta el viernes al mediodía. Sin embargo, muchos palestinos se muestran reacios a abandonar sus hogares ante el temor de no poder regresar, la falta de alimentos en la zona sur y el riesgo de convertirse en desplazados permanentes. “Aunque quisiéramos irnos de la ciudad de Gaza, ¿hay alguna garantía de que podamos regresar? ¿Terminará

alguna vez la guerra? Por eso prefiero morir aquí, en Sabra, mi barrio”, dijo Ahmed, un maestro de escuela, por teléfono.

El Tip: El ministro británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, se declaró horrorizado por el bombardeo nocturno de otro hospital, Al-Rantisi.

COMUNICACIONES CORTADAS. Mientras tanto, el avance israelí en la ciudad de Gaza se intensificó con ataques aéreos y de artillería que dejaron a la población sin acceso a servicios de internet y telefonía. La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones Palestina denunció que el corte obstaculizó la capacidad de pedir ayuda, coordinar evacuaciones o difundir información sobre la ofensiva.

Entre las víctimas de los bombardeos nocturnos figuran mujeres y niños, incluidos pacientes del Hospital Infantil Rantisi, que resultó dañado. Funcionarios sanitarios confirmaron que una parte de los enfermos debió ser evacuada, aunque permanecen en el lugar 40 pacientes y 30 médicos. Organizaciones humanitarias calificaron el ataque como prueba de que ningún hospital o espacio en Gaza está a salvo.

En el campamento de refugiados de Nuseirat, un ataque aéreo destruyó un edificio de gran altura, lo que sembró el pánico entre los habitantes. Las escenas se repiten en múltiples puntos del enclave, donde los bombardeos han arrasado barrios completos y desplazado al 90% de la población, en medio de advertencias de hambruna.

83 muertes se reportaron este jueves en el enclave

227 millones de euros tendría que pagar Israel de aranceles

Asimismo, más de 20 organizaciones humanitarias, entre ellas Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados, publicaron un comunicado en el que exigen a la comunidad internacional medidas inmediatas para frenar lo que calificaron como “genocidio”, en línea con la conclusión de una comisión de la ONU.

A su vez, Qatar también condenó la ofensiva terrestre y acusó a Israel de prolongar la guerra. La presión internacional se incrementa tras los ataques contra líderes políticos de Hamas en Doha, que enfurecieron a las autoridades qataríes y complicaron las negociaciones.

Por su parte, el ejército israelí asegura que la ofensiva busca el control total de la ciudad de Gaza y estima que la operación podría durar meses. Según sus cálculos, entre dos mil y tres mil combatientes de Hamas permanecen en el área, operando principalmente con tácticas de guerrilla.

Mientras tanto, en el frente diplomático, Gran Bretaña anunciará este fin de semana el reconocimiento formal de un Estado palestino, una decisión adelantada por el diario Times y que coincidirá con el final de la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro Keir Starmer advirtió desde julio pasado que adoptaría esa medida si Israel no daba pasos concretos para aliviar el sufrimiento en Gaza ni aceptaba un alto al fuego.

En tanto, el gobierno israelí rechaza este movimiento con el argumento que premia a Hamas. Francia, Canadá y Australia se sumarán también al reconocimiento en las próximas semanas, pese a la oposición de Washington. Para EU, esta acción de sus aliados europeos representa un riesgo de legitimación al grupo militante.

La posición de Starmer responde a presiones internas de su Partido Laborista, que exige una postura más firme ante la prolongada ofensiva israelí. Londres ha apoyado históricamente la solución de dos Estados, pero hasta ahora había condicionado su reconocimiento a que se dieran las condiciones adecuadas.

PRESENTAN RESTRICCIONES. La Unión Europea, principal socio económico de Israel, discute suspender un acuerdo de libre comercio valorado en cinco mil 800 millones de euros anuales. De aprobarse, Tel Aviv enfrentaría aranceles que sumarían hasta 227 millones de euros. Bruselas también evalúa sanciones contra ministros israelíes de línea dura y altos miembros de Hamas.

El debate refleja la presión sobre los líderes europeos, cada vez más cuestionados por su respuesta al conflicto. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, defendió la necesidad de un paquete de medidas más firme ante la magnitud de la catástrofe humanitaria en Gaza.

A la par, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien describió la Franja como una “bonanza inmobiliaria”, dijo que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división. “Pagamos mucho dinero por la guerra, así que tenemos que decidir cómo dividir los porcentajes de tierra en Gaza. La fase de demolición siempre es la primera fase de la renovación urbana. Ya lo hicimos, ahora tenemos que empezar a construir”. Trump ha expresado su deseo de transformar la zona en una “Riviera de Oriente Medio” bajo control estadounidense, con proyectos comerciales financiados por inversores privados.