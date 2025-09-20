ICE niega uso excesivo de fuerza en redadas masivas en Chicago

ICE niega que esté usando una cantidad excesiva de fuerza en Chicago.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) rechazó haber utilizado fuerza excesiva durante la Operación Midway Blitz en Chicago y sus suburbios, donde hasta el jueves posterior al inicio del despliegue se habían registrado casi 550 arrestos, de los cuales entre el 50% y 60% correspondieron a objetivos específicos.

“El ICE está usando una cantidad apropiada de fuerza”, afirmó Marcos Charles, jefe interino de las Operaciones de Ejecución y Remoción de la agencia, de acuerdo con declaraciones recogidas por Associated Press.

Charles destacó que en los operativos “no hubo problemas de seguridad por parte de nuestros oficiales, ni de los individuos que arrestamos. Y todo salió sin contratiempos”.

El operativo comenzó el 8 de septiembre, como parte de la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump. ICE desplegó a más de 200 oficiales provenientes de distintas partes del país, lo que provocó preocupación entre comunidades inmigrantes y activistas.

Las tensiones se agravaron el 12 de septiembre, cuando un agente disparó fatalmente contra Silverio Villegas González, un inmigrante mexicano que intentó evadir el arresto conduciendo contra los oficiales y arrastrando a uno de ellos, según el Departamento de Seguridad Nacional.

El hecho provocó reacciones políticas inmediatas. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, exigió “un relato completo y factual” del caso. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la muerte de Villegas y aseguró que su gobierno demanda “una investigación exhaustiva”. Por su parte, la representante estatal Norma Hernandez señaló que “estas tácticas han llevado a la pérdida de vida de uno de los miembros de nuestra comunidad”.

Otro episodio generó críticas en Des Plaines, donde un ciudadano estadounidense fue detenido junto a su padre y recibió tres descargas de pistola eléctrica por parte de agentes migratorios, de acuerdo con su abogado. Además, defensores acusaron a ICE de usar máscaras, carecer de cámaras corporales y no identificarse, prácticas que contrastan con la política del Departamento de Policía de Chicago.

Ante los señalamientos, Charles insistió en que los operativos responden a la falta de cooperación de ciudades como Chicago, que con sus leyes restrictivas han permitido la permanencia de inmigrantes con antecedentes penales. “Ya era hora de golpear Chicago [...] La fuerza utilizada fue la apropiada”, aseguró.

Sin embargo, líderes locales como el concejal Andre Vasquez acusaron a la agencia de provocar escaladas de violencia. “No estamos aquí para causar caos. El presidente lo está. El ICE no pertenece aquí”, declaró el funcionario, presidente del comité de derechos de inmigrantes y refugiados del Ayuntamiento de Chicago.

