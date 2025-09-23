Trump asegura que Ucrania está en posición de ganar la guerra con Rusia y recuperar territorios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Ucrania está en posición de ganar la guerra frente a Rusia y de, incluso, recuperar todo el territorio que ha perdido a causa de las ofensivas de Moscú, lo cual ocurriría con apoyo de la comunidad internacional.

A través de un mensaje en la red social Truth, el republicano se pronunció nuevamente sobre la guerra que Rusia y Ucrania han sostenido por más de tres años, y dijo que Kiev cuenta con todos los recursos para ganar, además de que Moscú se encuentra debilitado.

Donald Trump, presidente de EU, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU. ı Foto: Reuters

Remarcó que, para asegurar una victoria de Ucrania, será necesaria la cooperación de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mediante su financiamiento externo y la adopción de políticas favorables a Kiev.

“Considero que Ucrania, con todo el apoyo de la Unión Europea, está en una posición adecuada para luchar y GANAR esta guerra para volver a su posición original. Con tiempo, paciencia y el soporte financiero de Europa y, en particular, de la OTAN, es muy probable que se restablezcan los límites territoriales de desde antes del inicio del conflicto”, escribió Trump.

Aseguró que Ucrania ha demostrado ser un país con un “gran espíritu”, lo que, con el esfuerzo y apoyo necesario, le permitirá “restablecer su país a su forma original y, quién sabe, tal vez ir un poco más lejos”.

En el mismo sentido, remarcó que Rusia ha estado luchando tres años y medio sin resultados claros, por lo que ha demostrado ser “un tigre de papel”, es decir, una nación aparentemente fuerte, pero débil en realidad.

Un hombre ondea una bandera durante una protesta en Ucrania. Foto›AP

Además, Trump aseguró que la economía de guerra en Rusia ha sumido a la población de este país en condiciones complicadas, lo cual ha dejado en claro que Moscú ha extendido el conflicto más allá de lo necesario y sostenible.

“Cuando la gente en Moscú y en las grandes ciudades y distritos se den cuenta de lo que realmente está pasando [...] y de que es casi imposible conseguir gasolina por las largas filas que deben hacer [...] Rusia se dará cuenta de que está en GRANDES apuros económicos, por lo que Ucrania debe actuar”, escribió Trump.

El presidente estadounidense enfatizó que seguirá enviando armas a la OTAN para que ésta las utilice como considere.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am