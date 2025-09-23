Trump rechaza reconocimiento de Palestina y lo califica de ‘premio a Hamás’ en la ONU

Donald Trump, presidente de EU, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el reconocimiento del Estado palestino representa una “recompensa” para Hamás y reiteró su respaldo a Israel en un discurso pronunciado este martes ante la Asamblea General de la ONU.

En su discurso, Trump puntualizó el hecho de que más de una decena de países han anunciado en los últimos días su reconocimiento “unilateral” de Palestina, lo que, en su opinión, favorece al grupo militante.

“En lugar de ceder a las peticiones de rescate de Hamás, quienes quieren la paz deberían unirse bajo un único mensaje: liberad ya los rehenes”, afirmó.

El lunes, en paralelo a la Asamblea, se celebró una conferencia internacional promovida por Francia y Arabia Saudí que derivó en una nueva ola de reconocimientos a Palestina como Estado. Ni Estados Unidos ni Israel participaron en ese encuentro específico, en línea con su rechazo a la iniciativa.

Al respecto, Trump advirtió que “las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades”, y pidió la devolución de los cautivos retenidos en Gaza.

El mandatario estadounidense dijo estar comprometido con negociaciones para alcanzar un alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque responsabilizó al grupo palestino de rechazar acuerdos anteriores.

Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que negociar la paz inmediatamente Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Por otro lado, Trump dirigió parte de su intervención a la guerra en Ucrania. Según Reuters, amenazó a Rusia con imponer una nueva ronda de aranceles si no acepta un acuerdo de paz y pidió a los países europeos suspender las compras de petróleo y gas ruso.

Si Rusia no está preparada para llegar a un acuerdo y acabar la guerra, Estados Unidos está preparado para imponer un paquete muy contundente de aranceles Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Para que la medida fuera efectiva, agregó, Europa tendría que adoptar “las mismas medidas exactas”.

De igual forma, Trump incluyó en su discurso menciones a otros temas de seguridad, como el tráfico de drogas y la inmigración. En ese sentido, señaló a Venezuela como punto de partida de grandes cargamentos de narcóticos y aseguró que utilizará “el poder supremo de Estados Unidos” para destruir a los carteles. Además, defendió sus políticas de control migratorio e instó a otros países a replicarlas.

En paralelo, cuestionó la eficacia de Naciones Unidas en la gestión de crisis internacionales y anunció que promoverá un nuevo mecanismo de verificación basado en inteligencia artificial para contener amenazas biológicas.

