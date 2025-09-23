Oleada de países reconoce Estado palestino en la ONU

La gente marcha en una manifestación en Roma como parte de una protesta nacional y una huelga general contra la guerra en Gaza, ayer.

La Asamblea General de Naciones Unidas fue escenario ayer de un hecho histórico: el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, del reconocimiento del Estado palestino. La decisión, formalizada durante una conferencia organizada junto con Arabia Saudita en Nueva York, generó un inmediato aplauso en el recinto y reavivó la discusión global sobre el futuro de la paz en Medio Oriente.

Macron sostuvo que el paso dado por Francia no implica restar legitimidad a los derechos de Israel, sino un intento por preservar la posibilidad de una solución de dos Estados, debilitada tras casi dos años de guerra en Gaza. “Este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada al pueblo de Israel”, afirmó. El anuncio, además, quedó condicionado a que Hamas libere a los rehenes que aún mantiene cautivos.

El Dato: El Ministrio de Exteriores israelí afirmó que la Flotilla Global Sumud, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, está abiertamente apoyada por Hamas.

El reconocimiento francés no fue un hecho aislado. Junto con Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino, Francia impulsó un bloque de países europeos que se unió a la creciente mayoría en la ONU que ya reconoce la soberanía palestina. Previamente, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal también habían dado ese paso, lo que elevó a 157 el número de naciones que formalmente respaldan la independencia palestina.

De igual manera, el secretario general de la ONU, António Guterres dijo a los países que aún se oponen a la solución de dos Estados, “¿Cuál es la alternativa? ¿Un escenario de un solo estado en el que se niega a los palestinos los derechos básicos? ¿Expulsados de sus casas y su tierra? ¿Forzados a vivir por siempre bajo ocupación, discriminación y sojuzgamiento?”.

El giro diplomático encontró de inmediato la oposición de Israel y de su aliado más influyente, Estados Unidos. El gobierno de Benjamin Netanyahu advirtió sobre “consecuencias” y reiteró su rechazo absoluto a la creación de un Estado palestino, en medio de la ofensiva militar que ya ha dejado más de 65 mil muertos en Gaza, según autoridades locales.

65 mil 300 palestinos han muerto por fuego israelí

2014 se celebró la negociación sobre la solución de dos Estados

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, descalificó la conferencia convocada por Macron como un “teatro” y aseguró que los nuevos reconocimientos “no van a cambiar la vida de los palestinos sobre el terreno”. La postura oficial israelí insiste en que cualquier avance debe surgir de negociaciones bilaterales, pese a que no ha habido conversaciones formales desde 2014.

Por su parte, Estados Unidos respaldó esa posición. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los reconocimientos unilaterales sólo “crearán más problemas” y advirtió a los países que los promueven. En tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo “En cuanto a todas estas naciones occidentales que están reconociendo un Estado palestino, el Presidente ha sido muy claro: no está de acuerdo con esta decisión”.

El Tip: La anexión de Cisjordania alejaría a los Emiratos Árabes Unidos, un centro comercial con influencia diplomática en Medio Oriente.

Resaltó que Trump considera que esto no contribuye en nada a la liberación de los rehenes, objetivo principal en Gaza, ni a poner fin a este conflicto ni a esta guerra. Y, cree que es una recompensa para Hamas. Washington, además, mantiene la llave de la plena membresía palestina en la ONU, pues el Consejo de Seguridad requiere unanimidad y Estados Unidos posee poder de veto.

Mientras tanto, Alemania e Italia, dos de las mayores economías del continente, consideran que el reconocimiento debe ser la culminación de un proceso político, no un punto de partida. Berlín, aún carga con la memoria histórica del Holocausto, ha endurecido sus críticas hacia Israel pero mantiene reservas frente al reconocimiento. Roma, por su parte, lo calificó como “contraproducente”.

FUERZA MULTINACIONAL. En tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, sorprendió al plantear por primera vez que su país estaría dispuesto a participar en una fuerza multinacional de paz en Gaza y Cisjordania, integrada por estados árabes y europeos. El objetivo, dijo, sería garantizar el desarme de Hamas y acompañar reformas democráticas en Palestina. “No es una panacea, pero es necesario”, afirmó.

Carney subrayó que el reconocimiento canadiense, realizado en coordinación con Londres y Canberra, busca “mantener viva la posibilidad de autodeterminación del pueblo palestino”. Sus declaraciones apuntan a que Ottawa podría desempeñar un papel más activo en la región, en contraste con su tradicional prudencia diplomática.

Por su parte, Israel estudia anexar partes de Cisjordania como respuesta a los reconocimientos, una medida que podría tensar sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos, socio clave tras los Acuerdos de Abraham de 2020. Abu Dabi advirtió que esa política minaría el espíritu del pacto y aislaría a Israel.

Por otra parte, Hamas pidió a Trump, que garantice un alto al fuego durante 60 días a cambio de liberar a la mitad de los rehenes cautivos en la Franja de Gaza.

Sheinbaum llama a parar “genocidio” en Gaza; reconoce los dos Estados

› Por Yulia Bonilla

Tras resaltar su reconocimiento al Estado palestino, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó este lunes su condena al “genocido” que ocurre en Gaza a manos de Israel, respecto al cual su gobierno se sumó al llamado para detener los ataques cometidos contra la población palestina.

En el marco de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que inicia esta semana, la mandataria recalcó que la postura con la que acude México es la del llamado a la paz en el mundo y por ello es que se une al rechazo de la situación que vive Palestina a causa de los ataques israelíes.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, comentó que, desde el sexenio pasado, México acompañó a Chile en las denuncias por la situación en Gaza.

El Dato: Activistas proyectaron la noche del domingo 21 de septiembre, sobre el Monumento a la Revolución, mensajes para condenar el genocidio en Gaza.

“Nosotros hemos acompañado, desde el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y ahora, todas las denuncias que se presentaron junto con el gobierno de Chile, por la situación que está viviendo Gaza. Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, de que pare este genocidio en Gaza. Ésa es nuestra posición. Y por supuesto, el reconocimiento de los dos Estados: el Estado de Israel y el Estado palestino”, subrayó.

Ahondó en que el mensaje que lleva el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, a la Asamblea de Naciones Unidas, es por la paz, en el marco de la política exterior bajo la que se conduce México.

La mandataria mencionó que se mantendrá abierta la puerta, en caso de ser necesario, a que el país acoja a las y los niños que quedan desprotegidos por el genocidio y demás condiciones adversas en esa región del mundo.

162 personas han muerto por inanición en el enclave

“Se habló con la embajadora y se le hizo conocimiento de esto. Y en caso de ser necesario, saben que está la propuesta”, dijo.

También recalcó que el reconocimiento dado en marzo a la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, es la primera vez que ocurre.

“Es importante aclarar que la primera vez que reconocemos a un embajador, en este caso embajadora, de Palestina, con todos sus derechos como embajador, ése es nuestro gobierno. La primera vez que un Presidente, una Presidenta, en este caso la Presidenta, entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino y se reconoce como embajadora a quien está hoy fungiendo como embajadora de Palestina es con nuestro gobierno”, destacó.

Tras el reconocimiento público por parte de la Presidenta del genocidio cometido por Israel en Gaza, México urgió ante la ONU a emprender acciones para cesar este conflicto.

Al acudir como representante de México ante la Asamblea General, el canciller Juan Ramón de la Fuente refirió que resulta apremiante poner fin a esta “guerra desgarradora” por medio de un arreglo que sea justo para ambos Estados: Palestina e Israel, y que esto a su vez dote de seguridad a Medio Oriente.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, ayer, en conferencia de prensa │ El canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer, en la Asamblea General de la ONU. Fotos›Cuartoscuro y Especial

“Urgen acciones colectivas que pongan fin a esta desgarradora guerra. Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero basado en la implementación efectiva de la solución de dos Estados que permita un futuro seguro y próspero para todos los países de la región”, exclamó.

El canciller recordó que desde la reunión internacional pasada en julio se confirmó la declaratoria de hambruna en Gaza y la Comisión Internacional Independiente en el territorio palestino concluyó que lo que ocurre en este lado del mundo es un genocidio.

Remarcó que el respaldo a la declaratoria debe de abrir la puerta a fijar marcos políticos y de seguridad que frenen esta situación a la que ya definió como una “crisis humanitaria”, y que además, ya se inicie con la recuperación y reconstrucción para alcanzar un acuerdo de seguridad a largo plazo para ambos Estados.

“México reconoce las gestiones de todos los países mediadores para conseguir de inmediato un alto al fuego definitivo y la liberación de los rehenes, y considera que una resolución justa, duradera y pacífica, basada en el derecho internacional, debe estar respaldada por narrativas que humanicen el problema, contrarresten la división y promuevan la aceptación del otro”, exclamó.

En este marco, subrayó que el derecho internacional debe respaldarse en un discurso humanista respecto al problema que se enfrenta y que contrarreste la división y promueve la aceptación entre sí.

La última parte de su intervención ya no pudo ser percibida, debido a problemas técnicos durante la transmisión de la sesión.

Desde junio, la mandataria se expresó para que las Naciones Unidas emitieran un pronunciamiento para llamar a la construcción de la paz.

La mandataria señaló que “México será siempre factor de paz” y recordó lo establecido en el artículo 89 de la Constitución Política, en la que se establecen los ocho principios bajo los cuales el Poder Ejecutivo, que ella encabeza, debe conducir la política exterior.

El reconocimiento del genocido y el llamado a que esto cese fue agradecido por parte de la Embajada de Palestina en México, que consideró lo hecho como un acto de verdad.

“Agradecemos a la presidenta @Claudiashein por las posiciones de principio de México y por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia”, señaló en su cuenta.

Guerra en Gaza, con la mayor cantidad de muertes por día en el siglo XXI

Por Staff Infografía

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 65 mil muertos, un promedio de hasta 180 diarios, lo que representa una de las tasas más altas del siglo XXI. Con la vigencia de la operación “Gedeón II”, el Ejército israelí ya ingresó con tanques a la ciudad de Gaza para tomar su control. Los bombardeos diarios han provocado miles de muertes y la destrucción de barrios históricos completos, mientras más de medio millón de personas han huido hacia el sur. La crisis humanitaria ya alcanza tintes catastróficos: hospitales colapsados, escasez de agua, electricidad y alimentos, y miles atrapados bajo escombros.

Guerra en Gaza, con la mayor cantidad de muertes por día en el siglo XXI ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

