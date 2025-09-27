Países hacen vacío en la ONU a un Netanyahu desafiante

Ante un creciente aislamiento internacional por su negativa a poner fin a la devastadora guerra en Gaza, que se manifestó cuando decenas de delegados de diversos países le hicieron el vacío al entrar a la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció un discurso desafiante, en el que criticó a los “líderes débiles” que han reconocido el Estado palestino, cosa que, dijo, no ocurrirá, y señaló que su país “debe terminar el trabajo” contra Hamas.

El discurso de 40 minutos, dirigido tanto a la audiencia israelí cada vez más dividida como a la global, comenzó luego que docenas de delegados de varias naciones, principalmente árabes y africanas, abandonaron en masa la sala de la Asamblea General al comenzar su intervención.

El primer ministro fue muy crítico con los países que han reconocido en los últimos días el Estado de Palestina, entre los que mencionó a Francia, Reino Unido, Australia y Canadá, afirmando que su vergonzosa decisión “recompensa a los más antisemitas del mundo” y alentará el terrorismo contra los judíos y personas inocentes en todas partes, denunciando una guerra legal y política contra Israel por parte de “líderes débiles y necesitados”.

El Dato: El presidente de EU, Donald Trump, reiteró ayer que está “muy cerca” un acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de los rehenes y pondrá fin a la guerra en Gaza.

“Con el tiempo, muchos líderes mundiales cedieron. Se rindieron ante la presión de unos medios de comunicación sesgados, de sectores islamistas radicales y de turbas antisemitas.

“Aquí va un mensaje para esos líderes occidentales: Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan las agallas para enfrentarse a unos medios hostiles y a turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel”, dijo ante una reducida audiencia.

Indicó que la posición contra un Estado palestino no es solo suya, sino que es “la política del Estado y de la población del Estado de Israel”, y calificó de “una locura” hacerlo porque, entre otras cosas, dejaría el gobierno a la Autoridad Nacional Palestina, que tildó de una organización “corrupta hasta la médula”.

Más de 2 mil personas se manifestaron en NY, ayer, contra el líder hebreo. Fotos›AP

Mientras el premier israelí hablaba, gritos ininteligibles resonaban en la sala, y aplausos provenían de los partidarios en la galería. La delegación de Estados Unidos permaneció en su lugar. Las pocas potencias mundiales presentes, EU y Reino Unido, no enviaron a sus funcionarios más altos, ni siquiera a sus embajadores de la ONU. En su lugar, había diplomáticos más jóvenes y de menor rango.

Como lo ha hecho antes, Netanyahu mostró una ayuda visual: un mapa de la región titulado “LA MALDICIÓN”, con las ofensivas israelíes de los últimos dos años en Gaza, Líbano, Irán, Siria, Irak y Yemen.

En la solapa de su saco llevaba —y señaló— un pin con un código QR que lleva a un sitio sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, y sobre los rehenes israelíes. Recordó la matanza y cómo en ese momento muchos países apoyaron a su país, un apoyo que fue perdiendo a medida que avanzaba en su ofensiva en la Franja, donde van más de 65 mil muertos en casi dos años.

Sobre Gaza, Netanyahu afirmó que la acusación de genocidio, que respalda una comisión de la ONU e investigan tribunales internacionales, “es falsa” y negó también que en la Franja haya hambruna, como ha confirmado un índice reconocido internacionalmente.

Momento en el que decenas de delegados salen de la sala de la Asamblea. Fotos›AP

“Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamas, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez. Por eso, Israel debe acabar el trabajo y por eso lo queremos hacer lo más rápido posible”, dijo Netanyahu.

Añadió que su gobierno tomó medidas para asegurarse de que aquellos en Gaza escuchen su mensaje, instalando altavoces en la frontera para transmitir su discurso, y que “también se transmiten en vivo a los celulares de los gazatíes”.

Su intención, subrayó, era llegar a los líderes de Hamas y a los carceleros de los 48 rehenes que quedan en Gaza, de los que se cree que 20 siguen vivos, a quienes Netanyahu lanzó un mensaje: “Depongan las armas. Dejen ir a mi gente, liberen a los rehenes, a todos los 48, liberen a los rehenes. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá”.

Sin embargo, medios reportaron que el discurso no fue recibido en los móviles ni tampoco fue escuchado en los altavoces.

Van 34 naciones contra la “impunidad”

› Redacción

Una coalición de 34 países conocida como el Grupo de La Haya, liderada por Colombia y Sudáfrica y en la que participa México, se reunió ayer para coordinar un plan de acción conjunto que “ponga fin a la impunidad” del Estado de Israel por la devastación en la Franja de Gaza.

El encuentro ministerial se celebró en Nueva York de forma paralela a la Asamblea General de la ONU, al mismo tiempo que intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y congregó a representantes de Turquía, España, Catar, Brasil, Chile, Indonesia, Jordania, Irlanda, Noruega y Arabia Saudí, entre otros.

En un comunicado, el Grupo de La Haya dijo que los 34 países presentaron medidas legales, diplomáticas y económicas para consolidar “la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas”.

El Tip: El presidente de Colombia anunció que propondrá a la ONU la creación de un “ejército de salvación” del pueblo palestino.

Entre las propuestas, destaca prohibir las exportaciones e importaciones de uso militar a Israel; rechazar que envíos de armamento procedente de terceros países hagan escala en sus puertos; revisar contratos públicos para evitar financiar instituciones que apoyen la ocupación; exigir que acabe la impunidad ante la Corte Internacional de Justicia; o imponer un embargo energético a Israel.

“La elección que cada gobierno tiene ante sí es clara: complicidad o cumplimiento (del derecho internacional). La historia nos juzgará no por los discursos que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos”, dijeron Colombia y Sudáfrica en un comunicado.

Esta coalición recalcó que estas propuestas no deben ser “opcionales, sino vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de la ONU”.

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, presente en la reunión, dijo que la misma puede suponer un “punto de inflexión” para que llegue la “rendición de cuentas” de Israel como “paso previo y fundamental para hacer justicia” con el pueblo palestino.

En ese contexto, unas dos mil personas marcharon este viernes en Nueva York contra la presencia del primer ministro israelí en la Asamblea General de la ONU y contra la guerra de Gaza, a la que se sumó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario sudamericano levantó una bandera palestina y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd.