Suman 4 muertos y 8 heridos tras tiroteo en iglesia de Michigan

Exmarine estadounidense abrió fuego contra una multitud en una iglesia en Michigan.

Un exmarine estrelló su vehículo contra una iglesia en Michigan, Estados Unidos, disparó con un rifle de asalto a la congregación e incendió el edificio, lo que dejó un saldo de al menos cuatro personas muertas y otras ocho heridas.

William Renye, jefe de policía de Grand Blanc, detalló en conferencia de prensa que el tirador, identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido tras un enfrentamiento afuera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:25 horas de este domingo 28 de septiembre, cuando el individuo descendió de la camioneta que estrelló contra el edificio y abrió fuego durante un servicio religioso dominical.

Tras el tiroteo, el individuo utilizó un líquido inflamable, probablemente gasolina, para prender fuego a la iglesia; además, se encontraron artefactos explosivos, según James Dier, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés).

Dos de las víctimas del tiroteo murieron y otras ocho fueron hospitalizadas, según las autoridades. Horas después del tiroteo, la policía informó del hallazgo de dos cuerpos más entre los restos de la iglesia, donde aún hay personas desaparecidas, informó Renye.

Los registros militares indican que Sanford fue marine de 2004 a 2008 y veterano de la guerra de Irak.

Por otro lado, otro veterano de los Marines, de 40 años y también veterano de la guerra de Irak, es sospechoso de un tiroteo en Carolina del Norte que dejó tres muertos y cinco heridos, ocurrido menos de 14 horas antes del incidente en Michigan.

La policía de Southport, Carolina del Norte, acusó a Nigel Max Edge de abrir fuego contra un bar frente al mar desde una lancha el sábado por la noche. Edge fue acusado de tres asesinatos en primer grado y cinco intentos de asesinato, informó la policía.

Según los documentos judiciales, en la demanda federal que Edge interpuso contra el gobierno de Estados Unidos y otros demandados, se le describe como un veterano de la Infantería de Marina condecorado que sufrió graves heridas, incluyendo una lesión cerebral traumática, en Irak. Dicha demanda, que fue desestimada, también reveló que Edge se llamaba Sean William DeBevoise antes de cambiar su nombre.

Con información de Reuters y Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr