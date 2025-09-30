Inicia el cierre del gobierno de Estados Unidos tras falta de acuerdo presupuestario

Por primera vez desde 2019, el gobierno de Estado Unidos ha cerrado oficialmente a la medianoche, tiempo de Washington D.C., ante la falta de un acuerdo sobre el presupuesto en el Congreso.

Se prevé que unos 750 mil empleados federales sean suspendidos temporalmente; algunos, incluso, podrían ser despedidos y muchas oficinas podrían cerrar definitivamente debido a que Donald Trump ha prometido “tomar medidas irreversibles”.

“No queremos que se paralice el gobierno”, dijo el presidente antes del cierre, pero no logró un acuerdo entre demócratas y republicanos para evitarlo, pese a sus reuniones con los líderes del Congreso.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y el Senado, ya han logrado importantes victorias presupuestarias este año con la ley conocida como “One Big Beautiful Bill”, aprobada en julio, que aumentó el gasto en defensa y control migratorio y, entre otras cosas, recortó el programa de salud Medicaid para personas de bajos ingresos y con discapacidad, para financiar las rebajas de impuestos destinadas principalmente a los ricos.

Los republicanos necesitan al menos siete votos de los demócratas para aprobar cualquier ley de gasto en el Senado, donde se requieren 60 votos para la mayoría de las leyes en esta cámara de 100 miembros.

Con información de AP y Reuters.

cehr