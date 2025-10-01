Reportan que Israel interceptó Flotilla Mundial Sumud; habría abordado al menos tres embarcaciones

La Flotilla Mundial de Sumud afirma que sus botes son interceptador por la Marina israelí, las cámaras se encuentran desconectadas.

De acuerdo con las primeras informaciones al menos tres embarcaciones fueron abordadas por militares entre ellas las que llevan el nombre de Sirius y Alma.

La flotilla internacional que intenta entregar ayuda a Gaza había alertado que buques israelíes se acercaron a algunos de sus barcos y realizaron “maniobras peligrosas e intimidatorias”, a medida que se acercaba a la franja asolada por la guerra.

La Global Sumud Flotilla afirmó que, aunque han detectado más de 20 buques “no identificados” en su radar, a unas tres millas náuticas de la flota, advierten que no se dejarán “intimidar por amenazas”.

A pesar de ello actualmente, la flotilla es escoltada por tres buques militares: uno de España, uno de Italia y otro de Turquía. Sin embargo, la función de los barcos de España e Italia es únicamente brindar asistencia a la flotilla, sin intervenir en caso de un asalto israelí, aclaró la flotilla.

Mexicanos piden a gobierno acompañamiento para regresar tras intercepción de Israel a flotilla

Una de las mexicanas que tripulan en esta flotilla había denunciado que cualquier intento de intercepción o secuestro por parte de Israel sería ilegal. Y recordó que la misión busca entregar ayuda humanitaria a la población palestina de Gaza, en medio de un contexto de alta tensión internacional.

De acuerdo con los reportes, las mexicanas Arlin Medrano y Sol González se encuentran en uno de los barcos que ya fueron tomados por Israel.

En redes sociales, Medrano compartió un mensaje en el que exige a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado “tener una posición y acciones firmes ante un genocidio que está pasando frente a nuestros ojos”.

“Que el humanismo mexicano y la revolución de las consciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca. Acompañamiento a nuestras familias y seguridad de llegar seguras a casa y abrazar a nuestras familias que resisten”, dijo.

“La historia no somos nosotros. Recuerden en jamás dejar de gritar por Gaza y cualquier injusticia del mundo, la verdad nos hará libres. La revolución de los pueblos del mundo es latente”, dijo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también ha emitido un posicionamiento en el que reiteró su llamado para que se respete la integridad física y la seguridad de las personas, especialmente mexicanas, que son parte de la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza, con el propósito de llevar ayuda humanitaria.

En un comunicado, dijo que monitorea a los siete connacionales que partieron en esta misión y detalló uno a uno los nombres de las y los activistas.

