Trump advierte recortar a agencias demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que usará el cierre del gobierno como una oportunidad para reducir el financiamiento de agencias federales, a las que llamó “agencias demócratas”. Su postura contradijo al vicepresidente JD Vance, quien había asegurado que la Casa Blanca no actuaría por motivos partidistas. Trump dijo que se reuniría con Russ Vought, arquitecto del Proyecto 2025, para definir recortes quizás permanentes.

Por su parte, la secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que se analizarán dependencias consideradas un “desperdicio” y no descartó despidos masivos. Mientras el líder republicano en la Cámara, Mike Johnson, defendió la legalidad de la medida.

El cierre, que comenzó el 1 de octubre, mantiene en suspenso a miles de empleados federales y ya afecta servicios públicos. Encuestas muestran que la mayoría de votantes responsabiliza a Trump y a los republicanos de la parálisis.