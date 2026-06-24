Washington flexibiliza ingreso iraní

En marzo, Donald Trump dijo que Irán era bienvenido, aunque consideró que no era apropiado que permaneciera en EU entre partidos “por su propia vida y seguridad”.

Estados Unidos flexibilizó las restricciones de viaje impuestas a la selección de Irán durante la Copa del Mundo y permitirá que el equipo entre al país dos días antes de su próximo partido, informó ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Hasta ahora, los jugadores iraníes sólo podían ingresar a territorio estadounidense un día antes de cada encuentro, una medida que generó inconformidad dentro del equipo. El entrenador de Irán incluso calificó a su selección como “el equipo más oprimido de toda la Copa del Mundo”.

De acuerdo con un portavoz del DHS, para el tercer partido de Irán, programado el 26 de junio en Seattle, la delegación podrá entrar a Estados Unidos con dos días de anticipación.

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“El equipo iraní deberá abandonar el recinto el mismo día en que finalice el partido. Las medidas y el protocolo de seguridad generales son los mismos. Seguimos comprometidos con ofrecer el torneo más seguro posible para jugadores, personal y aficionados”, señaló.