Ataques a niños causan genocidio en Palestina

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó ayer que autoridades y fuerzas de seguridad israelíes atacaron deliberadamente a niños palestinos durante la guerra en Gaza, hechos que, según el organismo, constituyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El informe también documenta crímenes de guerra en la Cisjordania ocupada.

La investigación, difundida el martes, examinó las violaciones cometidas contra menores palestinos desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con sus hallazgos, alrededor de 30 por ciento de las personas fallecidas en Gaza durante la guerra eran niños.

El Tip: La comisión advirtió que la protección y supervivencia de los niños está ligada al futuro del pueblo palestino.

La comisión afirmó que existen pruebas de que menores palestinos fueron atacados y asesinados de forma deliberada, incluso después de la entrada en vigor del alto al fuego de octubre de 2025. Para los investigadores, estos hechos son un elemento clave para determinar la intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino en Gaza.

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“Las pruebas demuestran que las fuerzas de seguridad israelíes han atacado y asesinado deliberadamente a niños palestinos”, declaró Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión.

Según el informe, entre octubre de 2023 y octubre de 2025 fueron asesinados al menos 20 mil 179 niños, una proporción superior a la registrada en anteriores conflictos en Gaza. La comisión también señaló que las fuerzas israelíes utilizaron armamento de gran potencia en zonas densamente pobladas pese al creciente número de víctimas infantiles.

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EFECTOS SOBRE LA INFANCIA. El documento sostiene que los bombardeos, los desplazamientos forzados y las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, alimentos y medicinas provocaron graves daños a la salud y al desarrollo de los menores.

Asimismo, denuncia que los ataques contra centros de atención neonatal y de salud materna afectaron la supervivencia de recién nacidos. También advierte que la escasez de alimentos y medicamentos derivó en muertes por inanición y en un incremento de enfermedades.

La investigación concluye que prácticamente todos los niños de Gaza requieren apoyo psicológico debido a las secuelas del conflicto. Además, cita datos según los cuales más de 50 mil menores murieron o resultaron heridos desde el inicio de la ofensiva israelí.

TERRITORIOS OCUPADOS. La comisión también documentó un aumento de la violencia ejercida por colonos israelíes contra menores palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este. El informe incluye denuncias de tortura, violencia sexual y otros malos tratos durante arrestos y detenciones. Entre las prácticas registradas figuran desnudos forzados, golpizas y privación de alimentos.

Israel rechazó las conclusiones del informe y lo calificó como una “farsa difamatoria”. En un comunicado, sostuvo que el documento ignora las acciones de Hamas y que se esfuerza no dañar a los infantes.