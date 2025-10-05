Activistas de la Global Sumud Flotilla denuncian abusos y humillaciones durante su detención en Israel

Al momento de regresar a sus países, algunos de los activistas detenidos cuando intentaban llegar a Gaza en la Global Sumud Flotilla dijeron haber recibido abusos y humillaciones a manos de los guardias israelíes.

450 activistas fueron detenidos cuando las fuerzas israelíes interceptaron una flota de 42 barcos que buscaba romper el bloqueo naval de Israel a Gaza y entregar una cantidad simbólica de ayuda al territorio sumido en la hambruna. Los detenidos entre el miércoles y viernes fueron llevados a Israel, donde muchos permanecen en prisión.

El periodista italiano Saverio Tommasi dijo que los soldados israelíes retuvieron medicamentos y trataron a los prisioneros “como monos”.

“Esto se llama tortura. Se llama tortura, una negación de los derechos humanos, incluso los más básicos”, afirmó a su regreso al aeropuerto Fiumicino de Roma el sábado por la noche.

Activists from around the world joined the Sumud Fleet to deliver humanitarian aid to Gaza — and were detained by the Israeli military for their compassion.



Some European participants have now made it home, but many others remain unjustly held. pic.twitter.com/OUHVAlHbX0 — Global Sumud Flotilla Commentary (@Globalsumudf) October 5, 2025

Entre los detenidos se encontraban la activista sueca Greta Thunberg, el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos.

Tommasi explicó que Thunberg fue señalada por las fuerzas israelíes después de ser arrestada.

“También vimos a Greta Thunberg en el puerto, en ese caso con los brazos atados y una bandera israelí junto a ella, solo una burla”, comentó. “Digamos que la burla fue parte de la violencia verbal y psicológica que siempre llevaron a cabo, para degradar, ridiculizar y reírse en situaciones donde no hay nada de qué reírse”.

Además, se informó que la activista había sido arrastrada del cabello por fuerzas israelís y obligada a realizar acciones.

BREAKING



The Israeli forces dragged Greta Thunberg by her hair, beat her, and forced her to kiss the Israeli flag pic.twitter.com/adbmTVOxnc — LPC (@LandPalestine) October 4, 2025

Otro periodista italiano, Lorenzo D’Agostino, dijo que los detenidos fueron despertados repetidamente durante las dos noches que pasó tras las rejas. También fueron intimidados con perros y por soldados que apuntaban con las miras láser de sus armas a los prisioneros “para asustarnos”.

“En general, sentí que estaba siendo retenido por una organización terrorista”, expresó después de aterrizar en el aeropuerto de Estambul, donde 137 activistas de 13 países llegaron desde Israel el sábado.

El activista Paolo De Montis describió haber estado hacinado en una furgoneta carcelaria durante horas con las manos atadas con bridas.

“Estrés constante y humillación”, dijo. “No se te permitía mirarlos a la cara, siempre tenías que mantener la cabeza baja y cuando levanté la vista, un hombre... vino y me sacudió y me dio una palmada en la parte trasera de la cabeza”.

Flotilla Mundial de Sumud ı Foto: Reuters

