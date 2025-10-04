Trump asegura que Israel cumplió y detuvo bombardeos en Gaza; pide a Hamás ‘actuar rápido’

Donald Trump, presidente de EU, ha mediado en el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su aliado Israel cumplió con lo pactado y detuvo temporalmente los bombardeos en Gaza mientras su rival, Hamás, decide cómo aceptará el acuerdo de paz para la región propuesto por la Casa Blanca.

A través de una publicación en Truth, el mandatario estadounidense expresó su “aprecio” porque Israel detuviera los bombardeos hasta que se firmara el acuerdo de paz, por lo que instó a Hamás a “actuar rápido” para no perder los avances de los diálogos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto›AP

Al respecto, Trump advirtió al grupo palestino que no tolerará “retrasos” o “cualquier escenario en el que Gaza vuelva a suponer una amenaza”. Incluso, reiteró, como ha hecho desde la presentación de su plan de paz, que “todos recibirán un trato justo”.

“Agradezco que Israel haya suspendido temporalmente los bombardeos para dar una oportunidad a la liberación de los rehenes y al acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez, o de lo contrario todo habrá terminado”, escribió Trump en la red social.

Humo se eleva tras una ofensiva militar israelí en la ciudad de Gaza. ı Foto: Captura de video yAP

“No toleraré retrasos, como muchos creen que ocurrirá, ni ningún resultado que suponga una nueva amenaza para Gaza. Hagámoslo, y rápido. ¡Todos recibirán un trato justo!”, concluyó.

Pese al anuncio de Trump de que Israel detuvo los ataques en Gaza, la organización Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza denunció que, más temprano, el ejército de su aliado ha lanzado al menos 59 ataques aéreos y de artillería desde que se pidió la pausa.

Estos ataques dejaron al menos 34 palestinos muertos, de los cuales 27 fueron identificados en la ciudad de Gaza, de acuerdo con información de la organización.

Por otro lado, la Yihad Islámica Palestina, aliada de línea dura de Hamás, apoyó la respuesta del grupo palestino al plan de paz de la Casa Blanca, lo cual avivó la expectativa por la cercanía de una posible paz en Gaza.

Militantes de Hamás. ı Foto: Flickr

El respaldo de la Yihad Islámica, grupo respaldado por Irán, es visto como un gesto clave que podría facilitar la liberación de los rehenes israelíes retenidos tanto por Hamás como por dicha facción.

Lo anterior después de que Hamás anunciara que aceptó algunos puntos del plan de paz estadounidense, entre ellos el alto el fuego y la liberación de los rehenes, si bien enfatizó la necesidad de negociar algunos puntos.

Trump fijó un plazo hasta el domingo a las 18:00 horas (hora de Washington y CDMX) para conocer la respuesta de Hamás. Advirtió que si Hamás no responde, entonces “se desatará un infierno” sobre la organización palestina, la cual, aseguró el estadounidense, se encuentra “militarmente rodeada”.

