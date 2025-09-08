Flotilla Global Sumud reporta ataque con dron en Túnez; Greta Thunberg estaría abordo| VIDEOS

La Flotilla Global Sumud (GSF), que transporta activistas y ayuda humanitaria con destino a Gaza, denunció en la madrugada del martes que una de sus embarcaciones fue alcanzada por un posible ataque con dron en aguas de Túnez.

De acuerdo con el comunicado difundido en la red social Instagram, el barco que fue impactado navegaba bajo la bandera portuguesa, de igual forma se confirmó que los seis tripulantes se encuentran a salvo, entre los que reportan, se encuentra la activista Greta Thunberg.

En la misma red social compartieron el momento exacto del ataque: “nuestro barco principal, que llevaba a los miembros del comité directivo, conocido como el ‘Bote Familiar’ fue golpeado por un dron”.

En otro de los videos compartidos se observan los daños que sufrió la embarcación luego de que se propagaran las llamas a algunas zonas, dejando a su paso una mancha negra de ceniza y algunos pequeños objetos calcinados.

La flotilla de barcos zarpó desde Barcelona hacia la Franja de Gaza el domingo 31 de agosto con ayuda humanitaria y activistas a bordo en el mayor intento hasta la fecha de romper el prolongado bloqueo israelí del territorio palestino.

Los activistas a bordo exigieron un paso seguro para entregar la ayuda necesaria y la apertura de un corredor marítimo humanitario, de acuerdo con el comunicado que compartieron en aquel momento.

Esta Flotilla Global Sumud es el cuarto intento de romper el bloqueo marítimo en lo que va del año. La Conscience lo intentó por primera vez en mayo, pero fue atacada por drones tras zarpar de Malta. Después del Madleen, el ejército israelí detuvo otro barco de ayuda, el Handala, a finales de julio, arrestó a 21 activistas y reporteros internacionales, y confiscó su carga, que incluía leche de fórmula para bebés, alimentos y medicinas, según la Coalición de la Flotilla de la Libertad.

Netanyahu advierte a habitantes de Gaza

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió a los residentes de la ciudad de Gaza que se marcharan ya, horas después de que Israel dijera que iba a intensificar los ataques aéreos sobre el enclave.

“A los residentes de Gaza les digo, aprovecho esta oportunidad y escúchenme con atención: se les ha advertido: ¡váyanse ya!“, aseguró.

Netanyahu dijo que las fuerzas se están organizando y reuniendo en la ciudad de Gaza para una “maniobra” terrestre.

🇮🇱🇵🇸 | URGENTE: Netanyahu: "Les digo a los residentes (de Gaza): ¡Considérense advertidos, salgan de ahí!"

pic.twitter.com/ekeMhmoD11 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 8, 2025

Con información de Reuters y AP

