Israel deporta a 171 activistas de flotilla a Gaza, entre ellos Greta Thunberg

Israel deporta a otros 171 activistas de la Global Sumud Flotilla, entre ellos la sueca Greta Thunberg.

Israel deportó este lunes a 171 activistas internacionales, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, una expedición que buscaba entregar ayuda humanitaria a la Gaza y que fue interceptada la semana pasada por las fuerzas israelíes. Los deportados fueron trasladados en aviones con destino a Grecia y Eslovaquia, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Con esta nueva expulsión, el número total de deportados asciende a 341 de los 479 detenidos tras la interceptación. Entre los participantes figuran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

Greta Thunberg, entre las personas deportadas, camina por el Ramon International Airport en Israel. ı Foto: Reuters

El Ministerio israelí aseguró que “se han respetado y se seguirán respetando todos los derechos legales de los participantes”, si bien calificó la flotilla de “maniobra publicitaria”. Un portavoz insistió en que los activistas tuvieron acceso a agua, comida, aseos y abogados, y rechazó las denuncias de abusos como “mentiras completas” dentro de una “campaña planificada de falsas noticias”.

Sin embargo, varios activistas denunciaron malos tratos durante su detención. A su llegada a España, el abogado Rafael Borrego relató que “nos golpearon, nos arrastraron por el suelo, nos vendaron los ojos, nos ataron de pies y manos, nos metieron en jaulas y nos insultaron”.

Un contingente propalestino recibe a deportados de la Global Sumud Flotilla, en Grecia. ı Foto: Reuters

Grupos suizos reportaron privación de sueño, falta de agua y comida, y encierro en jaulas; mientras que activistas suecos aseguraron que Thunberg fue empujada y obligada a portar una bandera israelí durante su detención.

Por el contrario, las autoridades israelíes afirmaron que el único incidente violento durante el periodo de arresto fue la agresión de una activista española a una funcionaria de la prisión de Ktziot (Ketziot), motivo por el cual seguirá detenida al menos hasta el miércoles.

Una manifestación propalestina en Pakistán. ı Foto: Reuters

De los 49 españoles que viajaban en la flotilla, 21 fueron deportados el domingo y otros 28 regresaron el lunes, según medios locales. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, informó en redes sociales que los 15 italianos que permanecían en Israel “están en buen estado físico” y harán una escala en Atenas, ciudad a la que también arribaron 27 activistas griegos.

Thunberg, de 22 años, fue embarcada en un avión militar desde la base aérea de Ramon, en el desierto del Néguev, junto con otros activistas europeos y estadounidenses.

Información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am