Congreso avanza para destituir a Dina Boluarte

Los legisladores se reúnen para votar una moción para destituir a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ayer.

El Congreso de Perú aprobó ayer cuatro mociones de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, en una sesión nocturna convocada horas después de que legisladores de distintos partidos presentaran solicitudes para su salida del cargo.

La iniciativa, respaldada por diversos bloques políticos, abre un nuevo capítulo en la crisis política del país, dominado por un Congreso conservador que, hasta ahora, había sostenido a la mandataria pese a su impopularidad. Boluarte, de 63 años, enfrenta acusaciones de corrupción y de haber permitido el uso excesivo de la fuerza durante las protestas que siguieron a la caída de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta.

El Tip: El Congreso peruano es dominado por los conservadores, que históricamente han apoyado al presidente profundamente impopular.

El país sumaría un nuevo cambio de liderazgo, con seis presidentes desde 2018 y cuatro de ellos encarcelados. Para proceder a la destitución definitiva se requieren 87 votos, aunque 98 legisladores han manifestado estar dispuestos a apoyar el proceso. Doce de los 13 bloques políticos del Congreso han mostrado respaldo al impeachment.

El primer ministro, Eduardo Arana, afirmó que el gobierno “aceptará la decisión que tome el Congreso”, aunque expresó preocupación por la diversidad de argumentos usados para justificar la destitución. Señaló que el aumento del crimen organizado “no se resuelve con una vacancia” y pidió no actuar bajo intereses electorales ante los comicios de 2026.

6 Presidentes ha tenido Perú en siete años

Entre los partidos que impulsan la moción destacan Renovación Popular, Fuerza Popular, Podemos y Alianza para el Progreso, fuerzas que previamente respaldaron a Boluarte. En sus filas hay figuras como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, posibles candidatos presidenciales.

Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 tras el fallido intento de disolución del Congreso por parte de Castillo. Su gestión ha estado marcada por denuncias de enriquecimiento ilícito y por la compra de relojes de lujo.