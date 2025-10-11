Tiroteo tras partido escolar en Mississippi deja al menos cuatro muertos y 12 heridos

Al menos cuatro personas murieron y una docena resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la madrugada del sábado en la localidad de Leland, en el estado de Mississippi, tras un partido de fútbol americano entre institutos.

De acuerdo con la cadena CBS News, el incidente se registró alrededor de la medianoche en la calle principal de la ciudad, poco después del encuentro de “homecoming” —tradicional celebración de bienvenida a exalumnos— entre Leland High School y Charleston High School.

Leland, Mississippi homecoming game shooting:



- Shooting occurred during gathering after the game



- 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons



- At least 4 killed, 16 injured



- 4 in critical condition



(CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo — Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025

El alcalde de la localidad, John Lee, confirmó el número preliminar de víctimas y detalló que cuatro de los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales de la zona.

Según el senador estatal Derrick Simmons, citado por la emisora WAPT, un total de 20 personas habrían recibido disparos durante la celebración posterior al partido. Cuatro de ellas permanecen en estado crítico en el Centro Médico de la Universidad de Misisipi.

🚨🇺🇸 MISSISSIPPI HOMECOMING HORROR: 4 DEAD, 12 INJURED AS POLICE HUNT 18-YEAR-OLD GUNMAN



Police are searching for 18-year-old Tylar Jarod Goodloe after a mass shooting at Leland High School’s homecoming in Mississippi left 4 dead and 12 injured.



🔹The gunfire erupted around… pic.twitter.com/SQkL1PHpGg — Info Room (@InfoR00M) October 11, 2025

Por el momento, no se ha detenido a ningún sospechoso y las autoridades mantienen abierta la investigación. La Oficina de Investigación de Misisipi (MBI, por sus siglas en inglés) se encuentra a cargo de las pesquisas para esclarecer el origen del ataque y determinar si hubo más de un tirador.

La agencia AFP informó que el tiroteo tuvo lugar a unos 190 kilómetros al noreste de Jackson, capital del estado. Leland, una pequeña comunidad del condado de Washington con cerca de cuatro mil habitantes según el censo de 2020, se encontraba especialmente concurrida esa noche debido a las actividades del evento escolar.

De esta forma, las autoridades locales y estatales trabajan conjuntamente para reunir testimonios y revisar grabaciones que ayuden a identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre el posible móvil del ataque.

Con información de Europa Press y CBS News.

