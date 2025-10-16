Avión privado registrado en México se estrella en Michigan, EU

Un avión privado registrado en México se estrelló el miércoles 16 de octubre en Bath Township, condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos, en un accidente que ha activado de inmediato los protocolos de emergencia y ha generado gran atención por tratarse de una aeronave con matrícula mexicana operando fuera del país.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas locales, cuando la avioneta cayó en una zona entre las calles Peacock y Upton, según informó la policía local. Hasta el momento, las autoridades han confirmado el accidente pero no han detallado la cantidad de víctimas ni las posibles causas del siniestro.

Más información al momento...

MSL