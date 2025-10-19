Volcán Kilauea: así fue la potente erupción que lanzó lava a más de 500 metros de altura

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo y ubicado en la Isla Grande de Hawái, registró una potente erupción la noche del viernes, marcando el episodio número 35 desde diciembre de 2024.

Las impresionantes fuentes de lava alcanzaron alturas de hasta 500 metros, superando la del Empire State Building de Nueva York, en un espectáculo tan fascinante como peligroso.

De acuerdo con el Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO), la actividad comenzó alrededor de las 8:05 pm (hora local) desde el respiradero norte, tras media hora de desbordamientos de lava desgasificada.

Kilauea volcano at Hawaii Volcano National Park is erupting with record-breaking double lava fountains from the south vent, marking its 35th episode since December 2024. Happening now (10/17/25, 9:30pm). pic.twitter.com/esnJxRjsly — Black Hole (@konstructivizm) October 19, 2025

Poco después, el respiradero sur también entró en erupción, y ambas fuentes crecieron con rapidez, alcanzando su punto máximo cerca de las 9:30 pm.

La columna de gas volcánico se elevó más de 5,000 metros sobre el nivel del suelo, extendiéndose sobre amplias zonas del condado de Hawái. Autoridades de la Defensa Civil informaron que se registró caída de fragmentos volcánicos sobre la carretera 11, además de ceniza fina y “cabello de Pele”, filamentos de vidrio volcánico que pueden viajar más de 15 kilómetros y provocar irritación en piel y ojos.

ESPECTACULAR 🌋

¡Altura récord!

Las altas fuentes de lava, alcanzan nuevo récord, durante la erupción 35 del Volcán Kilauea en Hawái 🇺🇸

Las altas fuentes de lava en los respiraderos norte y sur, alcanzan sobre los 460 m de altura! (1500 feet) #Volcano #eruption

Octubre 18 de… pic.twitter.com/hvrRINKVOc — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 18, 2025

Advierten riesgos

El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái permanece cerrado en la zona de la erupción debido a los altos niveles de gases tóxicos, principalmente dióxido de azufre, que al reaccionar con la atmósfera genera una neblina conocida como smog volcánico. Este fenómeno puede afectar la calidad del aire y causar problemas respiratorios a la población a sotavento del Kilauea.

Los expertos también advirtieron sobre otros peligros, como desprendimientos de rocas, agrietamientos del terreno y la inestabilidad del cráter Halemaʻumaʻu, zona que ha permanecido cerrada al público desde 2007.

Kilauea Message 2025-10-18 04:07:16 HST. Episode 35 ended at 3:32 am HST when the north vent died, the south vent stopped erupting 3 minutes earlier. The episode 35 fountains lasted for 7.5 hours and produced about 13 million cubic yards (10 million cubic meters) of lava. — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) October 18, 2025

